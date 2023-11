Ross Antony stinksauer auf Martin Rütter: Schlagerstar will „nie wieder zum Hundeprofi“

Von: Diane Kofer

Ross Antony wollte die Hilfe von Hundeprofi Martin Rütter in Anspruch nehmen – doch dessen Anweisungen gefielen dem Schlagerstar gar nicht.

Leipzig – Martin Rütter (53) bietet als Hundetrainer jedem seine Unterstützung an – auch der deutschen Prominenz. Schlagerstar Ross Antony (49) war mit der Arbeit des Profis aber überhaupt nicht zufrieden: Der Sänger war sogar richtig sauer auf den TV-Star.

Ross Antony wütend: Martin Rütter erteilte ihm Hunde-Kontaktverbot

Die MDR-Talkshow „Riverboat“ hat zwar einen seriösen Ruf – trotzdem kam es zuletzt zu einem überraschend schlüpfrigen Moment: Désirée Nick (67) entblößte sich mitten in der Sendung und brachte den Moderator in Verlegenheit. Diesen Freitag (17. November 2023) ging es weniger freizügig, aber keineswegs langweilig zu: Hundeprofi Martin Rütter verriet in der Runde, warum Schlagerstar Ross Antony gar nicht gut auf ihn zu sprechen ist.

In der Vergangenheit war der Trainer bei Ross Antony zu Hause, um ihm im Rahmen von TV-Dreharbeiten bei der Hundeerziehung zu helfen. „Ross war nach den Drehtagen empört. Er liebt seine Hunde total, aber er macht die Hunde wahnsinnig mit seiner Art. Das heißt, er hüpft durch die Wohnung, er tanzt und singt – und die Hunde sind eh schon aufgedreht“, beginnt der 53-Jährige zu erzählen. Um den Tieren eine Pause zu gönnen, hatte der Trainer einen Plan: absolutes Kontaktverbot für Ross.

„Dann habe ich im Training gesagt: Der Paul, sein Mann, ist ein ruhiger, kluger, reflektierte Mensch. Der soll das machen. [...] Mein Tipp war, dass Ross die nächsten acht Wochen keinen Kontakt zu den Hunden haben soll“, führt er aus. Das habe dem Sänger aber ganz und gar nicht gepasst. „Er war stinksauer und hat danach gesagt, er würde nie wieder beim Hundeprofi mitmachen“, hält Martin Rütter fest.

Ross Antony „war verletzt“: Das bereut Martin Rütter heute

Dem Tierliebhaber haben die Hunde damals einfach leid getan – er habe ihnen helfen wollen. Zu seinem Rat steht Martin Rütter deswegen auch heute noch. Eine Sache bereut er aber: Er hätte Ross Antony das Ganze anders vermitteln müssen. „Ross hat sehr wohl verstanden, was ich meine. Der war nur verletzt. Ich war vielleicht zu wenig behutsam und hätte das Ganze vorsichtiger verkaufen müssen“, schlussfolgert er.

Auch wenn Ross auf Hundetrainer-Basis keine Lust mehr auf Martin Rütter hat, hat es ihrem Verhältnis nicht geschadet. Der TV-Star betont nämlich, dass er sich auch im Nachhinein noch bestens mit dem Schlagermusiker versteht. Mit einem anderen Promi hat Ross Antony hingegen „echten“ Streit: mit Michael Wendler (51). Verwendete Quellen: „Riverboat“/ MDR (Sendung vom 17. November 2023)