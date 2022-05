„Mein Geburtsdatum ist falsch“: Ross Antonys Karriere begann mit einer großen Lüge

Ross Antony wurde durch die Sendung „Popstars“ bekannt © Imago

Um drei Jahre jünger geschummelt: Ross Antonys Karriere begann bei „Popstars“ mit einer Lüge. Das richtige Alter des Sängers sei eigentlich 27 gewesen.

Siegburg – Seine Karriere begann mit einer riesigen Schummelaktion! Ross Antony (47) hat enthüllt, dass seine Laufbahn als Sänger in der Castingshow „Popstars“ mit einer großen Lüge startete. Der Schlagerstar, der seit 2006 mit dem Opernsänger Paul Reeves (47) verheiratet ist, wurde in dem TV-Format mit der Band Bro’Sis, in der unter anderem auch Giovanni Zarrella (44) mit dabei war, zum Gewinner gekürt. In einem Interview in der WDR-Show „Zimmer Frei!“ sprach der Musiker jetzt offen darüber, dass ihn das „Popstars“-Management um ganze drei Jahre jünger gemacht habe, er zu dem Zeitpunkt jedoch 27 Jahre alt gewesen sei.



Einer der Gründe für die Lüge sei gewesen, dass sich vor allem seine jüngeren Fans dadurch besser mit ihm identifizieren konnten. Auch der große Altersunterschied zwischen ihm und seiner Kollegin Hila Bronstein (38), die bei der Bandgründung zehn Jahre jünger als er war, wäre sonst zu groß gewesen. Der Star erzählte: „Das ging eigentlich gar nicht.“

Der Fernsehmoderator ist jedoch nicht der einzige Künstler, dessen Karriere mit einer solchen Lüge anfing! Das Schummeln beim Alter scheint in der Schlagerszene nichts Neues zu sein, da unter anderem auch Schlagerstar Jürgen Drews (77) in seiner Biografie von seinem Manager drei Jahre jünger gemacht worden sei. Im „Des Königs neuer Podcast“-Podcast verriet der Musiker: „Ich konnte gar nicht anders und bin dann auch dabei geblieben. Ich konnte ja nicht überall reingehen und erzählen: ‚Übrigens, mein Geburtsdatum ist falsch.‘ Damit hätte ich meinen Manager ja diskreditiert.”