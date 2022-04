„Etwas unangenehm“: Cathy Hummels übersieht weißen Dresscode für Gruppenfoto und erscheint in Rot

Cathy Hummels hatte auf einer Veranstaltung des Dresscode überlesen und erschien statt in weiß, in rot zur Party © Screenshot/Instagram/cathyhummels

Peinlich! Cathy Hummels erschien trotz weißem Dresscode in einem knallroten Outfit. Damit trat die Fußballergattin in ein ganz schön großes Fettnäppchen.

Köln – Da ist wohl etwas schief gelaufen! Cathy Hummels (34) ist eigentlich ziemlich stilsicher unterwegs. Die Influencerin überrascht ihre Follower immer wieder mit extravaganten Outfits und beweist regelmäßig, dass ihr in Sachen Mode so schnell keiner was vormacht. Doch beim Launch der Marke „Hey Marly“ griff die Gattin von Fußballer Mats Hummels (33) ordentlich daneben. Eigentlich war in der Einladung zum Event nämlich angegeben, dass alle Gäste in weiß erscheinen sollen. Cathy überlas die Details zum Dresscode aber offensichtlich.

In ihren Instagram-Storys zeigte sich die junge Mutter zwar in einer weißen Hose, der Rest ihres Outfits war allerdings in knalligem Rot gehalten. Ein Versehen? Ihre Kleiderwahl begründete Cathy auf Social Media damit, dass sie sich vor der Veranstaltung ein wenig müde fühlte. „Ich hab mir eine knallige Farbe angezogen, damit ich mich frischer fühle“, schrieb sie zu dem kurzen Clip, der sie in ihrem auffälligen Dress zeigt. Durch ihre Unachtsamkeit stellte sie auf jeden Fall sicher, dass sie auf den Fotos des Events nicht zu übersehen ist.

Cathy Hummels ist die einzige Dame in rot — auf den Fotos vom „Hey Marly“-Launch ist sie nicht zu übersehen

Beim „Hey Marly“-Launch angekommen musste Cathy Hummels dann feststellen, dass sie offenbar der einzige Gast war, der sich nicht an den strengen Dresscode gehalten hatte. Videos und Fotos der Veranstaltung zeigen zahlreiche Besucher ganz in weiß, während die Moderatorin in ihrem korallroten Outfit klar heraussticht. Nach dem Event meldete sich Cathy noch einmal aus dem Auto zu ihrem Fauxpas, wobei sie klarstellte, dass sie die Angaben zur Kleidung tatsächlich aus Versehen falsch verstanden hatte.

„Ich weiß, dass ich den Dresscode überlesen habe“, schreibt sie zu einer Story nach der Party. Auf der Hinfahrt sei sie noch total überzeugt von ihrer Kleiderwahl gewesen. „Danach habe ich erst gemerkt — ups — es gab einen Dresscode“, erklärt sie im Video auf der Rückfahrt. Die Veranstalter haben es ihr hoffentlich nicht übel genommen!