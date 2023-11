„Rote Rosen“-Liebling (90) verliert wegen falschem Polizisten mehrere tausend Euro

Von: Jonas Erbas

„Rote Rosen“-Liebling Brigitte Antonius ist entsetzt: Die 90-Jährige fiel auf einen perfiden Trickbetrug rein – dabei ließen die Verbrecher nichts unversucht, um an ihr Geld zu kommen.

Lüneburg – Als Grand Dame von Lüneburg ist Brigitte Antonius (90) aus „Rote Rosen“ eigentlich nicht mehr wegzudenken: Seit fast zwei Jahrzehnten verkörpert sie in der ARD-Telenovela die Rolle der hilfsbereiten Johanna Jansen – die steht den anderen Charakteren stets mit Rat und Tat zur Seite. Nun ist die Wiener Schauspielerin im echten Leben selbst auf Hilfe angewiesen.

Geld weg: „Rote Rosen“-Liebling Brigitte Antonius fiel auf dreisten Trickbetrüger rein

Denn der „Rote Rosen“-Liebling wurde Opfer eines perfiden Trickbetrügers: „Ich bekam einen Anruf, es meldete sich ein angeblicher Kriminaloberkommissar und sagte, ich stünde auf einer Liste von älteren Leuten, die alle ausgeraubt werden sollen. Ich solle bloß nicht aus dem Haus gehen. Und sie würden mir einen Polizisten in Zivil vor die Haustür stellen, weil es so gefährlich sei“, so Brigitte Antonius bei bild.de.

Um die Masche noch glaubwürdiger zu machen, habe sich zudem auch noch „ein angeblicher Staatsanwalt (…) eingeschaltet“. Der sei „ein oscarreifer Schauspieler“ gewesen, berichtet die 90-Jährige. Die Anrufer habe sie angewiesen, ihr Hab und Gut vor die Tür zu legen, darunter Bargeld und EC-Karte mitsamt PIN. Als sie den Betrug am nächsten Tag bemerkte und ihr Konto sperren ließ, war es bereits zu spät. Die Beute: 4000 Euro.

Trickbetrug immer populärer Die Maschen werden immer dreister, die Täter immer skrupelloser: Trickbetrugsversuche nehmen stetig zu. Insbesondere ältere Menschen sind betroffen. Mit verschiedensten Methoden sollen unbedarfte Bürger um ihr Geld gebracht werden – der Schaden geht längst in die Millionenhöhe. Wie man sich schützt und welche Maschen derzeit populär sind, listet die Polizei Nordrhein-Westfalen unter anderem hier auf.

Autounfall vorgetäuscht: So sollte „Rote Rosen“-Star Brigitte Antonius ausgenommen werden

Doch der Schock war damit noch nicht ausgestanden. Fast wäre Brigitte Antonius zu Hause in Wien auf einen zweiten Betrugsversuch reingefallen: Ein Anrufer behauptete, ihre Nichte habe ein Kind totgefahren. Um sie vor der U-Haft zu bewahren, sollte sie eine Kaution zahlen. Diesmal hatte die „Rote Rosen“-Darstellerin Glück im Unglück, denn ihr Bruder, den sie im Anschluss an das Telefonat kontaktiert hatte, habe „alles sofort durchschaut“.

Seit fast zwei Jahrzehnten verkörpert Brigitte Antonius bei „Rote Rosen“ die Figur Johanna Jansen, nun wurde die 90-jährige Schauspielerin Opfer eines Trickbetrügers © Eventpress/Imago

„Ich hatte eine ohnmächtige Wut auf mich selbst“, gibt die Schauspielerin zu. Man habe ihre Gutmütigkeit schamlos ausnutzen wollen: „Wenn einer kommt und die richtige Geschichte hat, dann bin ich immer noch bereit, mein letztes Hemd zu geben. So war ich schon als Kind.“ Auch mithilfe von Promis wollen sich Verbrecher mittlerweile bereichern: Jüngst warnte „Bergdoktor“-Star Hans Sigl (54) vor dreisten Netz-Betrügern. Verwendete Quellen: bild.de, polizei.nrw