Royaler Konkurrenzkampf: Eine Sache stört Prinz William an Kate Middleton

Von: Susanne Kröber

Prinz William hat kein Problem damit, dass Kate Middleton alle Blicke auf sich zieht. Zur Randfigur möchte sich der Thronfolger allerdings nicht degradieren lassen.

London – Wo auch immer Kate Middleton (41) auftaucht, richten sich die Kameraobjektive auf sie, die Princess of Wales steht bei offiziellen Terminen stets im Mittelpunkt. Ihren stylischen Outfits, den perfekt geföhnten Haaren und dem strahlenden Lächeln hat Prinz William (40) oft nichts entgegenzusetzen. Kein Problem für den Thronfolger, der seiner Frau das Rampenlicht gönnt. Ein kleines Stück vom Kuchen möchte aber auch William abhaben.

Wie bei Prinz Williams Eltern? Diana und Charles befanden sich im ständigen Konkurrenzkampf

Wiederholt sich die Geschichte? König Charles III. (74) soll während seiner Ehe mit Prinzessin Diana (36, † 1997) äußerst frustriert darüber gewesen sein, dass Lady Di ihm ständig die Show stiehlt. Roya Nikkhah (53), Royal-Expertin der Sunday Times, erklärt in der Sendung „The Royal Beat“ von True Royalty TV: „Charles war immer sehr verärgert, wenn Diana ihn in den Schatten gestellt hat, was die ganze Zeit der Fall war.“

Prinz William hingegen würde sich nicht im Konkurrenzkampf mit Prinzessin Kate befinden, ganz im Gegenteil. „William ist erfreut darüber, dass die Menschen sich für Catherine begeistern. Ich habe gehört, wie er über Catherines Arbeit gesprochen hat und wie begeistert er davon ist, und er liebt es, dass sie Anklang findet“, so Roya Nikkhah. Schließlich profitiert auch Prinz William von der Popularität seiner Frau, die Begeisterung für das royale Paar samt der Kinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) sichert den Fortbestand der Monarchie in Großbritannien.

So hält Kate Middleton aufbrausenden Prinz William in Schach Auch bei Kate und William hängt mal der Haussegen schief, allerdings eskaliert die Situation dank Catherines ausgeglichener Art nie, wie Autor Tom Quinn gegenüber express.co.uk betont. „Sie haben Auseinandersetzungen. Es ist keine perfekte Ehe. Sie haben heftigen Streit. Aber wo einige Paare streiten und sich gegenseitig mit schweren Vasen bewerfen, werfen William und Kate mit Kissen nacheinander. Es bleibt immer unter Kontrolle.“ Ein Angestellter des Kensington-Palasts verrät außerdem: „Kate behandelt ihn [William] wie das vierte Kind, weil er zu Wutanfällen neigt.“

Kate Middleton steht im Rampenlicht: „Sieht so aus, als ob William gar nicht da gewesen wäre“

Bei einer Sache hört jedoch auch für Prinz William der Spaß auf. „Das Einzige, von dem ich weiß, dass es ihn ein stört, ist, wenn er aus Fotos herausgeschnitten wird“, verrät Royal-Expertin Roya Nikkhah. „Es kommt sehr oft vor, dass sie eine gemeinsame Veranstaltung haben und auf den Titelseiten am nächsten Tag sieht es so aus, als ob William gar nicht da gewesen wäre.“ Verständlich, wenn der Thronfolger in diesem Fall verschnupft reagiert.

Royale Randfigur: Prinz William wird von Ehefrau Kate oft überstrahlt. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/PA Wire/Kin Cheung/Paul Grover/Daily Telegraph

Prinz William gönnt Kate Middleton also den Erfolg, aber wie sieht es mit König Charles III. und Königin Camilla (75) aus? Zwar soll die Beliebtheit der Princess of Wales für das Königspaar „beunruhigend“ sein, wie Richard Eden in „Palace Confidential“, der TV-Show von Mail Plus, verrät. Allerdings sei Prinzessin Kate auch „ein großartiges Vorbild für die Monarchie und für die königliche Familie, und das wissen sie zu schätzen.“ Völlig unbegründet ist die Sorge jedoch nicht, denn kaum ist die Krönung vorbei, scharren William und Kate schon mit den Hufen. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk