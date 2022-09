„Für wen zum Teufel hältst du dich?“: Streit zwischen Harry und Prinz William unversöhnlich

Teilen

Prinz Harry und Bruder Prinz William sind zerstritten. Daran änderte auch das geeinte Auftreten bei der Queen-Beerdigung nichts. Royal-Expertin Katie Nicholl hält eine Versöhnung vorerst für ausgeschlossen.

London - In ihrem Buch „The New Royals - Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown“ enthüllt die Royal-Expertin Katie Nicholl neue Details um den Zoff von Harry (38) und Meghan (41) auf der einen, und William (40) und Kate (40) auf der anderen Seite. Sie glaube nicht an eine baldige Versöhnung der einstigen „Fab Four“.

Queen-Beerdigung führte nicht zur Versöhnung der „Fab Four“

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) zeigten sich Prinz William, Herzogin Kate, Prinz Harry und Meghan Markle geeint. Gemeinsam spazierten sie vor Schloss Windsor und redeten mit Trauernden. Die geschürten Hoffnungen der Fans, dass es zu einer royalen Versöhnung kommen würde, wurden im Nachhinein schnell zunichtegemacht. Ein Insider verriet, die Vier fanden es „peinlich“ und gaben ihr Bestes.

Laut Katie Nicholl ist eine royale Versöhnung der „Fab Four“ vorerst vom Tisch. © Chris Jackson/PA Wire/dpa und Screenshot YouTube/GBNews/‘Queen Elizabeth II was exhausted’ | Katie Nicholl says monarch’s twilight years were ‘marred’

Queen Elizabeth galt immer als Brücke zwischen London und Kalifornien, „sie liebte Harry, sie hatten immer eine sehr enge Beziehung zueinander“, so Katie Nicholl. Doch die Monarchin soll am Ende auch „erschöpft von all dem“ gewesen sein, und habe erkannt, „dass sie nichts mehr tun konnte“, heißt es in einem Interview mit GBNews. „Es gibt keine Anzeichen dafür, dass dieser Familienkonflikt geheilt wird“, so die Bilanz der Expertin.

Durch den Tod der Queen ändern sich die Titel von William, Kate und Camilla William und Kate heißen nun aufgrund der neuen Rangfolge von Prinz William als Thronfolger nicht mehr Duke and Duchess of Cambridge. Stattdessen ist nun „Duke and Duchess of Cornwall and Cambridge“ richtig. Der Titel des Herzogs von Cornwall wird traditionell vom ältesten Sohn des amtierenden britischen Monarchen getragen, während seine Frau Kate Middleton den Titel der Herzogin von Cornwall übernimmt. William und Kate tragen offenbar aber auch weiterhin die Titel Herzog und Herzogin von Cambridge, wie dem Twitter- und Instagram-Account der Royals zu entnehmen ist. Herzogin Camilla ist nun „Queen Consort“ an der Seite von King Charles III.

Schon Verlobungspläne mit Meghan sorgten für Krise zwischen Harry und William

Wie bild.de berichtet, soll der Clinch zwischen den beiden Brüdern schon losgegangen sein, als Prinz Harry Meghan Markle einen Antrag machen wollte. Prinz Harry soll damals die Hochzeitspläne seines Bruders mit den Worten „Warum die Dinge überstürzen?“ kommentiert haben. Das verärgerte Harry offenbar mächtig. Er soll darauf gar geantwortet haben: „Für wen zum Teufel hältst du dich?“

Das anschließende Interview mit Oprah Winfrey im März 2021 dürfte für das Übrige gesorgt haben – Harry bedauerte seinen Bruder dafür, in seiner royalen Rolle gefangen zu sein. Ohne Queen Elizabeth als Mediatorin wird es nun spannend, ob König Charles die Beziehungen zum Besseren verändern kann. Auch er kam in dem Interview allerdings nicht gut weg: Harry warf ihm vor, sein Leid an seine Kinder weiterzugeben. Und Harrys Versöhnungsvorschlag soll gar dazu geführt haben, dass Charles Frau Camilla gar ihren Tee ausspuckte.

Meghan, Harry und die Kleinen: Die Bilder von der Beerdigung der Queen Fotostrecke ansehen

Aufgrund einer Kameraeinstellung bei der Übertragung der Beerdigung von Queen Elizabeth gab es im Netz auch Diskussionen um eine Verschwörungstheorie. Meghan Markle verschwand hinter eine Kerze, ihr Gesicht war somit nicht zu sehen. Verwendete Quellen: bild.de; YouTube/GBNews/‘Queen Elizabeth II was exhausted’ | Katie Nicholl says monarch’s twilight years were ‘marred’