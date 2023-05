Stress nach Krönung: Verärgerte Kate Middleton verweigert Königin Camilla den Knicks

Von: Annemarie Göbbel

Die Krönung verlief vermeintlich erfolgreich, doch kam es zu Spannungen zwischen Königin Camilla und Kate Middleton. Royal-Autor Tom Bower beobachtete, dass Kate nicht vor Camilla knickste.

London – Erst Tage nach dem historischen Großereignis kommt ans Licht, dass es hinter den Kulissen der Krönung König Charles III. (74) und Camillas (75) offenbar Krisen und Missstimmung innerhalb der royalen Familie gab. Jetzt berichtet der königliche Biograf Tom Bower (76) in der Sendung „Dan Wootton Tonight“, dass weder Kate Middleton (41) noch ihr Gatte Prinz William (40) besonders glücklich darüber waren, dass Kates Geschwister nicht mal ihre Ehepartner einladen durften, während Camilla mit 20 Personen ihrer Familie in der Westminster Abbey Platz fand.

„Camilla brachte 20 Parker Bowles’ zur Krönung mit und vier Middletons“, berichtet Bower

Der Royal-Experte Tom Bower behauptet laut New York Post, die Prinzessin von Wales sei wegen der ungerechten Verteilung auf der Gästeliste zur Krönung am 6. Mai „wütend“ auf die frisch gekrönte Königin gewesen und habe sich geweigert, vor der Monarchin einen Knicks zu machen, als diese die Abtei verließ. „Camilla brachte 20 Parker Bowles’ zur Krönung mit und vier Middletons“, sagte Bower in der Sendung und bestätigte später, dass Kates Eltern natürlich dabei waren, aber weder Pippa Matthews (39) noch James Middleton (36) ihre Ehepartner hätten mitbringen dürfen.

Und noch etwas ist dem Experten ein Dorn im Auge: Die Menschen, die Camillas Image im Vorfeld der Krönung aufpolieren sollten, wurden ebenfalls von der exklusiven Veranstaltung ausgeschlossen. In den Aufnahmen sei zu sehen, dass sich alle vor dem König verbeugten oder knicksten, „aber niemand bewegte ein Glied, einen Muskel, als Camilla vorbeiging“, schildert er seine Beobachtung. Bower erklärte weiter, dass die Wut auf die Monarchin im ganzen Kirchenschiff zu spüren gewesen sei.

Ein weiterer Experte behauptet, Königin Camilla stoße Leute vor den Kopf Royal-Experte Christopher Andersen behauptet, Camilla habe Prinz Harry (38) von seinem Vater „entfremdet“. Er sagte vor wenigen Tage: „Ich glaube, jedes Mal, wenn der König in Erwägung zieht, Harry die Hand zu reichen, sorgt Camilla dafür, dass Charles an all die schrecklichen Dinge erinnert wird, die in ‚Spare‘, Harrys Memoiren, die Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurden, über sie geschrieben wurden“, so Andersen.

Fast zwei Wochen lang erholt sich Königin Camilla von den Strapazen der Krönung

„All die Leute, die Camilla geholfen haben, die Krone auf ihr Haupt zu bekommen, wurden von der Krönung ausgeschlossen, und sie waren wütend“, so der Experte. „Auch Kate und William waren wütend“, bekräftigt er seine These. Die Wut sei bis zum Thron spürbar gewesen. Die Spannungen zwischen der Prinzessin und Prinz Williams Stiefmutter hätten bis zum Krönungskonzert am nächsten Tag angehalten, berichtet Bower weiter. Beim Konzert in Windsor am nächsten Tag erwähnte William Königin Camilla [in seiner Rede] mit keinem Wort. „Die Anspannung blieb“, so der Autor.

Offenbar befürchtet Bower, dass Camilla alles über den Kopf wächst: „Diejenigen, die sie in den Wochen vor der Krönung getroffen haben, sahen eine sehr müde, sehr erschöpfte Frau, mit verräterischen Zeichen des Alters. Sie ist eindeutig erschöpft von der ganzen Sache“, lautet sein wenig schmeichelhaftes Fazit. Fakt ist, erst elf Tage nach der Krönung tritt Camilla wieder öffentlich auf und begleitet König Charles zu einem Termin in den Covent Garden. Überraschenderweise ist Meghan Markle nach der Krönung das beliebteste royale Familienmitglied. Verwendete Quellen: Facebook, New York Post