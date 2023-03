Nur wenige Stunden nach Charles‘ Rausschmiss: Harry und Meghan daten sich in Hollywood

Von: Annemarie Göbbel

Prinz Harry und Meghan Markle nehmen den Rausschmiss aus dem Frogmore Cottage offenbar sportlich. Während alle Welt nach Kalifornien blickt, trafen sich die Sussexes in L.A.

Los Angeles – Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben bestätigt, dass König Charles III. (74) sie aufgefordert hat, ihr gepachtetes Anwesens auf dem Gelände Schloss Windsors zu räumen. Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) schluckten diese bittere Pille schon nach Erscheinen von Prinz Harrys mit Seitenhieben auf die Royals gespickten Buches „Spare“ (dt. „Reserve“) Anfang Januar. Sich dessen bewusst, dass nun alle Welt nach Kalifornien blickt, zeigte sich das royale Aussteiger-Paar betont gelassen.

Harry und Meghan wurden nur Stunden nach Räumungsmeldung bei einem Date in Hollywood gesehen

Nur wenige Stunden nachdem bestätigt wurde, dass Harry und Meghan ihren UK-Wohnsitz ersatzlos räumen müssen, besuchten die Sussexes laut The Sun strahlend das Hollywood-Restaurant San Vicente Bungalows in Los Angeles. Es war der erste öffentliche Auftritt der ehemaligen Schauspielerin, seit der Herzog Premiere als Autor feierte. Eine ungewöhnlich lange Abwesenheit der ansonsten äußerst medienaffinen zweifachen Mutter, die ihrem Mann die volle Aufmerksamkeit für seinen Bestseller zukommen lassen wollte.

Harry und Meghan verbargen jegliche Enttäuschung über den harschen Schritt des britischen Königs und beriefen sich auf ihre Sprecherin: „Wir können bestätigen, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex aufgefordert wurden, ihre Residenz in Frogmore Cottage zu verlassen“. Dabei wiegt die Nachricht schwerer, als das Paar vorgibt. Zum einen verlieren sie ihren Wohnsitz in Großbritannien, zum anderen bekam ausgerechnet das schwarze Schaf der Windsor-Familie in Form von Prinz Andrew (63) als neuen Wohnsitz angeboten.

Frogmore Cottage - Meghans und Harrys Heim voller Erinnerungen Harry und Meghan bekamen das kleine Anwesen mit fünf Schlafzimmern von Queen Elizabeth II. (96, † 2022) als Hochzeitsgeschenk im Jahr 2018 zur Verfügung gestellt. Sie gaben Renovierungsarbeiten im Wert von 2,4 Millionen Pfund (2,7 Mio. Euro) in Auftrag, bevor sie im darauffolgenden April einzogen. Das Paar wollte, dass „ihre Familie immer einen Ort haben würde, den sie im Vereinigten Königreich ihr Zuhause nennen kann“. Doch sie verbrachten nur sechs Monate in ihrem neuen Zuhause, bevor sie sich 2020 aus London und von den royalen Pflichten verabschiedeten, um in den Vereinigten Staaten zu leben. Ihre Tochter Lilibet Diana (1) feierte ihren ersten Geburtstag auf dem Anwesen. Das Foto, das aus diesem Anlass im Garten des Cottages entstand, war das erste offizielle Bild der kleinen Mountbatten-Windsor. Später zahlte Harry die Kosten für die Renovierung an den Steuerzahler zurück, indem er Frogmore Cottage für „mehrere Jahre“ pachtete . Im Herbst 2020 übergaben sie die Schlüssel an Prinzessin Eugenie (32) und Ehemann Jack Brooksbank (36), die inzwischen nach Portugal gezogen sind.

Meghans strahlender Auftritt kann nicht über den herben Tiefschlag hinwegtäuschen

Prinz Harry und Meghan Markle ließen sich ihre Enttäuschung von Charles’ Rauswurf aus dem Frogmore Cottage nicht anmerken, sie gingen in L.A. aus (Fotomontage). © Steve Parsons/Imago & i Images/Imago

Meghan überließ an ihrem Outfit nichts dem Zufall und sah in ihrem beigen 1.145-Dollar-Oversize-Cape von Carolina Herrera (1.067 Euro) zur schwarzen Skinny Jeans von Veroncia Beard (355 Dollar, entspricht 333 Euro) mit Pumps und Pochett-Täschchen von Dior elegant aus. Doch auch der Glanz der Herzogin kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Paar mitnichten vorhatte, ihr heimeliges Standbein in Windsor aufzugeben. Erst vor einem Jahr hatten sie den Pachtvertrag für das Cottage verlängert. Bei früherer Gelegenheit hatten sie das Haus als „einzigen Ort, der ihnen und ihren Kindern in Großbritannien als sicherer Ort geblieben ist“ bezeichnet.

Nach diesem Tiefschlag heißt es für die Suxxesses sich voll und ganz auf ihre Arbeit in den Vereinigten Staaten zu konzentrieren. Zumindest die nächsten Schritte des abtrünnigen Zweitgeborenen des Königs sind bereits geplant: Vor wenigen Tagen erst hatte Prinz Harry eine offene Frage- und Antwortrunde per Livestream mit dem Mediziner und Suchtexperten Dr. Gabor Maté (79) angekündigt, zu dem sich Zuschauer für erschwingliche 17 Pfund (20 Euro) anmelden können. Auf der Agenda stehen „die Schwierigkeiten des Lebens mit dem Verlust sowie die Bedeutung der persönlichen Heilung".