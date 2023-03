Skurriler Spitzname: So wird Prinzessin Charlotte in der Schule genannt

Von: Susanne Kröber

Prinzessin Charlotte wurde in der Schule ein ganz besonderer Spitzname zuteil. Kate Middleton und Prinz William haben andere Kosenamen für ihre Tochter in petto.

Windsor – Prinz William (40) und Kate Middleton (41) versuchen, ihren Kindern George (9), Charlotte (7) und Louis (4) eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen. Als Nachkommen des aktuellen Thronfolgers stehen die Geschwister aber natürlich dennoch im Rampenlicht. Und obwohl gerade Prinzessin Charlotte bei offiziellen Anlässen mit gutem Benehmen und adretten Outfits begeistert, blitzt auch bei ihr oft hervor, dass sie ein kleiner Frechdachs sein kann.

„Sie ist ein ziemlicher Wildfang“: Prinzessin Charlotte wird in der Schule „Warrior Princess“ genannt

Bei Presseterminen streckt Prinzessin Charlotte den Fotografen gerne mal die Zunge heraus, wie bei der Hochzeit von Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) 2018. Damals war die Tochter von William und Kate gerade drei Jahre alt geworden. 2018 besuchte die kleine Prinzessin die Willcocks Nursery School in London – und dort soll Charlotte auch ihren skurrilen Spitznamen „Warrior Princess“ (dt.: Kriegerprinzessin) erhalten haben, wie Royal-Expertin Katie Nicholl gegenüber Entertainment Tonight erklärt.

Prinzessin Charlottes Spitzname spiegelt ihre „temperamentvolle Persönlichkeit“ wider. (Fotomontage) © IMAGO/i Images/picture alliance/POOL PA/AP/dpa/Andrew Milligan

„Anscheinend hat sie sich diesen Spitznamen verdient, weil sie natürlich ganz offensichtlich eine Prinzessin ist, aber sie ist auch ein ziemlicher Wildfang“, so Katie Nicholl. „Sie liebt es, auf Bäume zu klettern, und sie ist eine große Abenteurerin, sie ist bekannt für ihre temperamentvolle Persönlichkeit.“ Die Expertin für königliche Angelegenheiten vermutet sogar, dass der Spitzname „Warrior Princess“ Prinzessin Charlotte erhalten bleiben könnte.

Reichstes Kind der Welt Laut einer Studie von „Electric Ride on Cars“ gilt Prinzessin Charlotte mit einem Nettovermögen von 3,6 Milliarden Pfund (4,4 Milliarden Dollar) als das reichste Kind der Welt. Damit lässt sie auch ihren älteren Bruder George, der hinter seinem Vater Prinz William Platz zwei in der britischen Thronfolge einnimmt, hinter sich. „Offenbar liegt das am ‚Kate-Middleton-Effekt‘, bei dem die Modewahl der königlichen Familie einen großen Einfluss auf Modetrends haben kann“, so „Electric Ride on Cars“.

Warrior Princess, Mignonette, Lottie – unterschiedlicher könnten Prinzessin Charlottes Spitznamen kaum sein

Zu Hause bei Mama und Papa wird Prinzessin Charlotte allerdings wohl auf keinen Fall „Warrior Princess“ genannt. Bei einem Besuch in Nordirland kam Kate Middleton 2019 mit einer anderen Mutter in Gespräch, deren Sohn genau wie Kates und Williams Erstgeborener George heißt. Als die Mutter erwähnte, dass sie noch einen älteren Sohn habe, erkundigte sich Prinzessin Kate laut Vanity Fair nach dessen Alter. Die Mutter antwortete, ihr Sohn sei vier, woraufhin Kate entgegnet haben soll: „Oh, er ist genauso alt wie Lottie.“

Prinz William hat sich für Charlotte einen ganz besonders niedlichen Kosenamen ausgedacht. In einem Instagram-Video vom Mai 2019 nennt William seine Tochter „Mignonette“, was so viel bedeutet wie niedlich, klein und süß. Warrior Princess, Lottie, Mignonette – die Spitznamen von Kates und Williams Tochter spiegeln ihre facettenreiche Persönlichkeit wider. Und weiterer Nachschub ist in Sicht, denn König Charles III. (74) plant einen Titel für Charlotte, der eigentlich für Prinz Edward (58) vorgesehen war. Verwendete Quellen: ok.co.uk, vanityfair.com, huffpost.com