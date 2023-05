Wie bitte? Prinz Harry rast von der Krönung Charles‘ III. heim, Meghan Markle geht wandern

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Nur Stunden nachdem Prinz Harry nach einem Kurzbesuch bei der Krönung Charles III. zum Flughafen hastet, um bei seiner Familie zu sein, geht Meghan Markle alleine wandern.

Montecito – Der Herzog von Sussex (38) wurde am Samstag am Londoner Flughafen Heathrow fotografiert, wie er strahlend an Bord seines Flugzeugs eilte, während er sein Telefon und einige Dokumente in der Hand hielt. Kein Zweifel, er hatte es eilig und war nach seinem Blitzbesuch von schlappen 28 Stunden laut Dailymail direkt aus der Westminster Abbey an den Airport gestürmt, um schnell bei Ehefrau Meghan Markle (41) und Sohn Archie (4), der am Tag der Krönung seinen Geburtstag feierte, zu sein. Man kann sich vorstellen, wie erstaunt die Royal-Fans reagieren, als Meghan ohne Harry nur wenige Stunden später ohne Harry beim Wandern gesichtet wird.

Überraschender erster Auftritt nach Fernbleiben bei der Krönung zeigt Meghan beim Wandern

Es war der erste Auftritt Meghan Markles (41), nachdem sie die Krönung von König Charles III. (74) und Camilla (75) abgesagt hatte. Sie wurde in der Nähe ihres 14-Millionen-Dollar-Anwesens in Montecito gesichtet. Die Herzogin von Sussex ließ sich an Tag Zwei der Krönung in London in Kalifornien von ihren Freunden Markus Anderson und Heather Dorak zu einem Ausflug an die frische Luft begleiten.

Prügel, Drogen, Poolparty: Prinz Harrys Eskapaden in Bildern Fotostrecke ansehen

In einer sportlichen Outdoor-Jacke von J.Crew (116 Euro) zum sonst schwarzen, hautengen Outfit, trug die zweifache Mutter einen breitkrempigen Hut, ein keckes rosafarbenes Halstuch und eine große Sonnenbrille von Victoria Beckham (385 Euro). Aus den braunen Wanderschuhen ragten blaue Wandersocken. Ein bisschen was geht immer: Meghan trug eine neue Halskette von Designerin Maya Brenner in Zusammenarbeit mit Abigail Spencer. Das extravagante Schmuckstück namens „The Clarity Retreat Necklace“ war sofort ausverkauft.

Prinz Harrys krasses Timing, um Krönung und Archies Geburtstag feiern zu können

Schlappe 28 Stunden dauerte der Blitzbesuch von Prinz Harry (38) in London. Direkt nach der Krönung seines Vaters König Charles III. ließ sich Harry zum Flughafen Heathrow bringen, wo er laut Daily Mail um 15:45 Uhr (16:45 MESZ) einen Flieger Richtung Los Angeles bestiegen haben soll. Dieser landete am frühen Abend am Los Angeles International Airport (LAX). Wie The Sun berichtet, wurde Prinz Harry gegen 19:30 Uhr Ortszeit (4:30 Uhr MESZ) gesichtet, wie er das Flughafengelände in einem Range Rover verließ. Die Fahrt vom Flughafen nach Montecito dauert rund 90 Minuten – es ist anzunehmen, dass Geburtstagskind Archie an seinem großen Tag länger aufbleiben durfte, um seinen 4. Geburtstag auch noch mit Papa Harry feiern zu können.

Meghans erster Auftritt nach Absage bei der Krönung zeigt sie beim Wandern mit Freunden: Braucht die zweifache Mutter nach Prinz Harrys Rückkehr erst mal frische Luft? © i Images/Imago & Anwar Hussein/Imago

Von Prinz Harry war nichts zu sehen, während Meghan Markle sich auch ohne ihre Kinder den Weg durch die Natur bahnte. Die Herzogin von Sussex kennt Markus und Heather schon seit mehreren Jahren – Markus hat eine leitende Position im Soho House Private Members‘ Club inne und freundete sich mit Meghan an, als diese zu Dreharbeiten zur Fernsehserie „Suits“ in Toronto lebte. Heather ist seit mehreren Jahren Meghans Pilates- und Yogalehrerin – beiden waren oft in Meghans sozialen Medien zu sehen, bevor sie ihre Accounts aufgrund der Heirat mit Prinz Harry löschte.

Rätselraten bei den Fans, warum Meghan sich alleine auf die Socken machte. Ob Jetlag oder schiefer Haussegen wissen allerdings nur die beiden. Genauso fraglich ist, was die beiden Kinder Archie und Lilibet (1) machen, während die Krönung in London am dritten Tag nach dem Krönungskonzert des gestrigen Abends, bei dem Charles und Camilla einen Übrraschungsauftriff bei „American Idol“ hinlegten, sich langsam dem Ende nähert. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, thesun.co.uk, Instagram