Ausgeschiedene DSDS-Kandidatin Paloma verrät über Florian Silbereisen: „Der ist wirklich so“

Von: Matthias Kernstock

Paloma Schilder (27) schockte am Samstag die DSDS-Fans: Ihre Mutter wurde auf der Arbeit erschossen. Im Interview mit tz.de sprach die Berlinerin über den Vorfall. Die Sängerin verriet außerdem, wie Schlagerstar Florian Silbereisen ist, wenn die Kameras aus sind.

Berlin - Es war das Gesprächsthema nach der DSDS-Folge (Alle News auf der Themenseite) am vergangenen Samstagabend: Die gebürtige Brasilianerin Paloma Schilder verlor als Kind ihre Mutter, die auf der Arbeit erschossen wurde. Tz.de hat mit der Kandidatin von „Deutschland sucht den Superstar“ gesprochen und erfahren, wie Jurychef und Schlagerstar Florian Silbereisen ist, wenn die RTL-Kameras aus sind.

Name Paloma Schilder Alter 27 Show Deutschland sucht den Superstar 2022 Beruf Sängerin / Gastro

„Während der Arbeit erschossen“: Todesdrama bei DSDS-Kandidatin Paloma Schilder

Die Sängerin, die in Berlin lebt und arbeitet, schied beim Recall aus, rührte viele DSDS-Zuschauer mit ihrer herzergreifenden Geschichte zu Tränen (Im Video oben direkt zu Beginn).

Nach dem Verlust der Mutter (hier der Artikel), dem Leben in den Niederlanden und dem Umzug nach Deutschland will Paloma Schilder mit der Musik das erlebte verarbeiten. „Musik ist für mich Therapie“, verrät die 27-Jährige im Interview mit tz.de

Paloma Schilder sprach im Liveinterview bei tz.de mit Matthias Kernstock über ihren DSDS-Auftritt. © YouTube

Paloma Schilder verrät: Florian Silbereisen ist immer freundlich

Im Gespräch mit Matthias Kernstock verriet Paloma auch, wie Schlagerstar Florian Silbereisen wirklich ist, wenn die RTL-Kameras aus sind. Viele Zuschauer vermuten hinter dem Dauergrinsen eine PR-Strategie des Entertainers. Doch Paloma Schilder glaubt nicht, dass die freundliche Art des Ex-Freundes von Schlagerkönigin Helene Fischer gespielt ist. „Der ist wirklich so“

„Er ist einfach sehr sympathisch“. Auch wenn sie beim Casting sehr nervös war, hat ihr die gesamte Jury mit ihrer freundlichen Art geholfen. „So viel Kontakt zur Jury hatte ich nicht, aber sie alle waren unglaublich herzlich.“ Die Jury sei nicht aufgesetzt freundlich gewesen.

Paloma mit Kritik von Toby Gad einverstanden „Kann ich nachvollziehen“

Von Schlagerstar Florian Silbereisen und Ilse DeLange bekam Paloma für ihren Song von Janis Joplin (Me and Bobby McGee) ein Ja. nur Starproduzent Toby Gad war mit der Performance der Berlinerin nicht einverstanden. „Ich kann seine Kritik nachvollziehen und fand sie auch richtig“, so Paloma.

Für die DSDS-Kandidatin war die Teilnahme bei den Castings 2022 ein „Abenteuer“, aber „wenn man nicht so wirklich dahinter steht, sollte man es vielleicht lassen“, rät die Sängerin allen Menschen, die überlegen, ebenfalls zu den DSDS-Castings zu fahren.

Die Mutter von DSDS-Kandidatin Paloma Schilder wurde bei der Arbeit erschossen ,wie die Sängerin tz.de erzählte. © RTL+

„Kein Comeback geplant“: Klubbb3-Manager zerstört alle Hoffnungen der Schlagerfans

Unterdessen gibt es für die Fans von Florian Silbereisen schlechte Neuigkeiten. Lange hofften und warteten Fans auf ein Comeback von Florian Silbereisens Schlagerband Klubbb3 - vergeblich. Denn wie das Management der Musikgruppe nun bekannt gab, seien keine weiteren gemeinsamen Auftritte der Mitglieder geplant.

Verwendete Quellen: Interview tz.de