Tochter von Dschungelcamp-Star Peter Althof ist „hübscher als 99 % aller Frauen auf diesem Planeten“

Von: Julia Hanigk

Peter Althof sprach im Dschungelcamp 2022 über seinen Sohn. Jetzt zeigte er ein Bild mit seiner hübschen Model-Tochter - löschte es kurz danach aber wieder.

Nürnberg - Peter Althof war einer der heimlichen Stars im Dschungelcamp 2022*. Der ehemalige Promi-Bodyguard schaffte es mit seinen Witzen und dem fränkischen Dialekt als Kandidat der TV-Show* in die Herzen der Fans - allerdings nicht in das große Dschungelfinale. Der 66-Jährige und der spätere Dschungelkönig Filip Pavlovic freundeten sich allerdings während ihrer Zeit in Südafrika an, wollten in Kontakt bleiben, wie sie in der Wiedersehens-Show bei RTL erklärten.

Peter Althof sprach im Dschungelcamp 2022 über seinen Sohn

In einem emotionalen Gespräch in der TV-Show mit Pavlovic gestand Althof, der sein Privatleben sonst weitestgehend aus der Öffentlichkeit raushält: Pavlovic erinnere ihn an seinen Sohn Dennis Gröb, zu dem er zu diesem Zeitpunkt drei Jahre keinen Kontakt mehr gehabt haben soll. „Ich denke oft daran. Es ist ja klar, wenn du hier jetzt so einen ähnlichen Jungen siehst, genau dieselbe Statur. Mein Sohn ist ja Boxer oder hat geboxt und ist jetzt quasi im selben Alter wie er. Dann assoziiere ich das halt mit ihm“, so Peter Althof. Sein Sohn meldete sich später öffentlich dazu. Althof wollte die Situation nach den Dreharbeiten klären.

Dschungelcamp 2022-Kandidat Peter Althof zeigt nun auch seine Tochter

Peter Althof hat aber nicht nur einen Sohn, sondern auch eine Tochter. Helena Althof ist Model und laut ihrem Instagram-Profil bei zwei großen bekannten Agenturen unter Vertrag. Wie mehrere Portale berichten, teilte Althof auf seinem eigenen Instagram-Kanal kürzlich ein gemeinsames Bild mit den Worten „Ich vermisse dich“, das er kurz darauf wieder löschte.

Auf dem Account von Helena Althof gibt es keine privaten Bilder mit ihren Eltern, weder mit Peter Althof noch mit Mama Sandra Rajcic. Stattdessen veröffentlicht die Brünette darauf viele Schnappschüsse aus ihrem Model-Alltag. Unter anderem aus dem Promi-Urlaubsziel St. Barths. Auffällig: Die 18-Jährige erinnert äußerlich stark an das russische Supermodel Irina Shayk.

Fans erinnert Peter Althof-Tochter an russisches Supermodel

Wie das Portal express.de berichtet, das einige der Kommentare unter dem Post vor dessen Löschung sichten konnte, waren die Fans von Peter Althof von dem Beitrag begeistert und sahen große Ähnlichkeit des Models mit ihrer Mutter Sandra.

Unter den Instagram-Bildern auf Helena Althofs Kanal kommentieren Fans jedenfalls: „Schaust so bildhübsch aus!“ Sie merken auch die Ähnlichkeit zu Irina Shayk an: „Irina!!“, ist darunter zu lesen. Ein User meint sogar, sie „ist hübscher als 99 % aller Frauen auf diesem Planeten.“ (jh) *tz.de ist Teil von IPPEN.Media