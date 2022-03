Not-Op bei Schlagerstar Florian Silbereisens Vater Franz: „Es gibt Hoffnung“

Von: Claire Weiss

Teilen

Beruflich könnte es für DSDS-Juror Florian Silbereisen aktuell wohl kaum besser laufen. Doch privat muss der Schlagersänger nun einen herben Rückschlag einstecken. Denn bei seinem Vater wurde ein bösartiger Tumor entdeckt.

Mit DSDS, dem Traumschiff und „Schlager oder N!xxx“ ist Florian Silbereisen (40, alle News auf der Themenseite) in den kommenden Wochen bei zahlreichen TV-Shows zu sehen. Nicht nur aus der Schlagerwelt ist der 40-Jährige kaum noch wegzudenken. Doch nicht alles läuft bei ihm rund. So erhielt der Schlagerstar erst kürzlich schlimme Nachrichten von seinem Vater, wie tz.de berichtet.

Florian Bernd Silbereisen deutscher Showmaster, Schlagersänger, Schauspieler und Juror Geboren 4. August 1981 (Alter 40 Jahre), Tiefenbach Größe 1,83 m Durchbruch 1999 im Fernsehen durch einen Auftritt bei Carmen Nebel

Schlagerstar Florian Silbereisen gefragter denn je

Momentan ist Florian Silbereisen für DSDS im Einsatz. In der Castingshow hat er den Platz von Dieter Bohlen (68) eingenommen und ist nun Jury-Chef. Neben ihm nehmen Countrysöngerin Ilse DeLange und Toby Gad Platz (alle Infos zur neuen Jury im Überblick).

Aktuell befindet sich der Schlagersänger aber am anderen Ende der Welt. Auf Mauritius dreht er für das ZDF-Traumschiff. Dort hat ihn per Telefon Anfang Februar auch die Hiobsbotschaft erreicht (Mehr zum Thema: Wird Florian Silbereisen zur Lachnummer? DSDS von Guido Cantz und „Take Me Out“ überhol).

Florian Silbereisen am Set von „Schlager oder N!xxx“ © Instagram/Florian Silbereisen

Florian Silbereisen in Sorge: Not-Operation bei seinem Vater Franz

Wegen starker innerer Blutungen wurde Florian Silbereisens Vater Franz (74) ins Krankenhaus eingeliefert, das berichtet Bild.de. Der 74-Jährige muss deshalb notoperiert werden.

Lesen Sie auch „Während der Arbeit erschossen“: Todesdrama bei DSDS-Kandidatin Paloma Paloma Schilder kämpft bei DSDS am 26. Februar um den Einzug in den Recall. Dort spricht die 27-Jährige auch über ihre schwere Kindheit und sorgt für Gänsehaut. Schon als kleines Kind musste Paloma einige Schicksalsschläge verkraften. „Während der Arbeit erschossen“: Todesdrama bei DSDS-Kandidatin Paloma

Die Diagnose wurde dann bei einer Darmspiegelung getroffen: Die Ärzte entdeckten einen bösartigen Tumor. Florian Silbereisen bestätigte diese besorgniserregende Nachricht auf Anfrage von Bild.de.

Florian Silbereisens Familie hält zusammen

„Bei allen Schwierigkeiten gibt es doch Hoffnung“, ist Florian Silbereisen sicher. Denn der Tumor habe immerhin nicht gestreut und soll in den nächsten Tagen operativ entfernt werden. Auch sein Papa zeige sich zuversichtlich. Er telefoniere bereits wieder fleißig mit den Nachbarn und seinen Freunden im niederbayerischen Tiefenbach.

Trotz der Scheidung seiner Eltern im Jahr 2004 hält Familie Silbereisen zusammen. Florian Silbereisen ist das jüngste von fünf Kindern. Mit ihm stehen noch seine Brüder Rainer und Franz sowie seine Schwestern Helga und Sarina dem Familienoberhaupt zur Seite.

DSDS befindet sich im Quotentief - wird die Castingshow bald abgesetzt?

Mit der neuen DSDS-Jury sanken die Quoten der RTL-Sendung auf ein neues Quotentief. Ist die Castingshow noch zu retten? Nachdem bereits bekannt gegeben wurde, dass das Supertalent im kommenden Jahr pausiert, kursieren nun auch Gerüchte, dass DSDS sein Ende gefunden hat.

Verwendete Quellen: Bild.de