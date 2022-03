„Dieser Typ“: Danni Büchner teilt Mittelfinger-Foto von Sohn Volkan

Von: Alica Plate

Teilen

Danni Büchner Sohn Volkan hat keine Lust auf Instagram - er streckt den Mittelfinger entgegen © Screenshot/Instagram/dannibuechner

Danni Büchners Sohn muss dran glauben: Obwohl Volkan keine Lust auf Instagram hat, veröffentlicht die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin kürzlich ein Selfie von sich und dem 19-Jährigen. Dabei streckt er frech den Mittelfinger entgegen.

Mallorca - Danni Büchner (44) gibt auf Instagram ihren Fans immer wieder einen Einblick in ihr Leben. Dabei teilt sie nicht nur die schönen Momente, sondern spricht auch oft über Situation, die sie innerlich zerreißen. Während ihre älteste Tochter sich selbst eine große Community auf der Social Media Plattform aufbaute, halten sich ihre anderen Kids lieber im Hintergrund - besonders Volkan scheint nämlich so gar keine Lust auf Fotos oder Videos zu haben, wie tz.de berichtet.

Danni Büchners Sohn Volkan hat keine Lust auf Instagram

Ein Leben in der Öffentlichkeit zu führen ist nicht für jeden was - während Danni Büchner es liebt im Mittelpunkt zu stehen und sich auf Instagram täglich zu Wort meldet, scheinen andere Familienmitglieder nicht ganz so viel Lust auf den ganzen Trubel zu haben.

Doch das hält die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin nicht davon ab, immer wieder gemeinsame Bilder zu veröffentlichen. Sohn Volkan zeigt nun, was er davon hält, dass seine Mutter ihn in ihrer Instagram-Story zeigt.

Danni Büchners Sohn streckt beim gemeinsamen Selfie den Mittelfinger entgegen

Während Danni in die Kamera grinst, scheint Sohn Volkan so gar keine Lust auf das gemeinsame Selfie mit seiner Mutter zu haben. Der 19-Jährige sitzt auf der Couch und streckt der Instagram-Community der 44-Jährigen frech den Mittelfinger entgegen. „Oh nee. Dieser Typ“ kommentiert die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin das gemeinsame Foto.

Lesen Sie auch 178 Euro: Danni Büchner teilt Kassenzettel ihres Großeinkaufs Fünf Kids, ein Hund und mehrere Katzen - die muss Danni Büchner in ihrer Finca auf Mallorca versorgen. Eine echte Großfamilie! Kein Wunder, dass der Kassenzettel beim Wocheneinkauf auch mal länger ausfällt. 178 Euro: Danni Büchner teilt Kassenzettel ihres Großeinkaufs „Glaube ganz fest an mich“: Joelina Karabas verrät das Geheimnis ihres Selbstbewusstseins Immer wieder sieht sich Joelina Karabas im Netz großer Kritik ausgesetzt. Jetzt verrät die Tochter von Danni Büchner ihr Rezept für ein gesundes Selbstbewusstsein. „Glaube ganz fest an mich“: Joelina Karabas verrät das Geheimnis ihres Selbstbewusstseins

Doch nicht nur Volkan muss dran glauben, auch Dannis Zwillinge sind immer wieder in ihrer Story zu sehen. Dabei enthüllte sie kürzlich, dass ihr Kleinster derzeit extrem bockig sei, weshalb sie ihre Fans verzweifelt um Ratschläge bat.