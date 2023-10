RTL verändert Jahresrückblick radikal – neuer Moderator, neuer Termin

Von: Charleen Deffner

RTL modelliert seinen Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen“ um. Die TV-Show bekommt einen neuen Moderator und muss den Sendeplatz räumen.

Dortmund – Die langjährige TV-Sendung „Menschen, Bilder, Emotionen“ bekommt mal wieder einen neuen Moderator. Er ist bei RTL aber kein Unbekannter. Der Kölner Sender setzt aufgrund eines Sportereignisses außerdem auf einen neuen Sendeplatz.

RTL verändert Jahresrückblick radikal: Neuer Moderator, neuer Sendeplatz

Jahresrückblicke haben in der TV-Landschaft lange Tradition. RTL blickt seit 1996 mit der Sendung „Menschen, Bilder, Emotionen“ auf die Ereignisse des jeweiligen Jahres zurück. Für die Moderation der RTL-Sendung war 25 jahrelang Günther Jauch zuständig. Bis 2022.

Im vergangenen Jahr übernahm plötzlich ein recht kurioses Duo. Die RTL-Show wurde von Thomas Gottschalk und dem ehemaligen CSU-Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg präsentiert.

Doch die Zuschauerzahlen sausten, laut dwdl.de, auf 2,2 Millionen Zuschauern herunter. Zum Vergleich: Zu seinen besten Zeiten erreichte der RTL-Rückblick mehr als acht Millionen Menschen (mehr Promi-News auf RUHR24).

Neuer Moderator für „Menschen, Bilder, Emotionen“: Steffen Hallaschka präsentiert RTL-Jahresrückblick

Scheint als ziehe RTL für 2023 die Reißleine. Die kommende Ausgabe von „Menschen, Bilder, Emotionen“ übernimmt nämlich Steffen Hallaschka, wie RTL mitteilt. Der Kölner Sender wendet mit dieser Besetzung ein bekanntes Muster an. Hallaschka trat bereits vor zwölf Jahren bei „Stern TV“ die Nachfolge von Günther Jauch an. Was sich für RTL als vollen Erfolg auszahlte.

„Menschen, Bilder, Emotionen‘ ist ein absoluter TV-Klassiker am Jahresende. Ich freue mich sehr, Gastgeber in diesem Jahresrückblick zu sein. Ich habe mir dafür eine Runde von prominenten Freunden eingeladen, mit denen ich auf ihr persönliches Jahr zurückschauen möchte“, sagt Steffen Hallaschka gegenüber RTL.

RTL schmeißt Jahresrückblick für NFL-Spiel aus dem TV-Programm: Neuer Sendeplatz unter der Woche

Die Zuschauer müssen sich auf eine weitere Änderung einstellen. Denn der übliche Sendeplatz des Jahresrückblicks wird 2023 von der NFL-Übertragung besetzt. Somit muss „Menschen, Bilder, Emotionen“ die beste Sendezeit, am Sonntag um 20.15 Uhr räumen.

Stattdessen zeigt RTL den Rückblick nun unter der Woche. Wer die Live-Show verfolgen möchte, muss nun am Donnerstag (7. Dezember) um 20.15 Uhr einschalten.