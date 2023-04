Dieter Bohlen lästert über Helene Fischer

Von: Tim Althoff

Auf Instagram meinte DSDS-Juror Dieter Bohlen klarstellen zu müssen, was für einen großen Erfolg er habe. Helene Fischer kam dabei nicht so gut weg.

Tötensen ‒ Dieter Bohlen geht 2023 wieder auf Tour und nennt seine Bühnenrückkehr in Deutschland ganz bescheiden „Das größte Comeback aller Zeiten“. Da sich die Hallen allerdings noch nicht so recht ausverkaufen lassen, fühlte sich der „Pop-Titan“ zu einem Instagram-Statement berufen - und stichelte dabei gegen Helene Fischer.

International nicht erfolgreich: Dieter Bohlen vergleicht sich mit Helene Fischer

Konkret feierte sich Bohlen selbst für seinen großen internationalen Erfolg. Besonders in China und Südamerika erfreue er sich großer Beliebtheit und müsse auch dort gelegentlich Auftritte liefern. Der 69-Jährige, der sich zuletzt schon mit Katja Krasavice anlegte, stellte klar, dass die Tour 2023 „nicht das Ende“ sei, er aber aufgrund diverser „Nummer Einsen“ in anderen Ländern, „verstärkt Konzerte im Ausland“ spielen wolle.

Um seinen, wie er selbst sagt, „wahnsinnigen Erfolg“ zu unterstreichen, verglich er sich mit Helene Fischer. Die sei zwar ein „Mega-Star in Deutschland“ mit zwei Millionen monatlichen Hörern, aber sein Publikum käme größtenteils aus dem Ausland. „Nur mit Modern Talking habe ich 5,3 Millionen Hörer und mit den anderen Titeln, die ich so gemacht habe, mit anderen Acts, kommen da nochmal Millionen Hörer dazu.“

Wie viele Nummer-eins-Alben hat Modern Talking? Von zwölf Studioalben landeten sechs an der deutschen Chartspitze. Alle zwölf Alben schafften es in die Top 10. In Österreich stürmten außerdem drei Platten die Nummer eins der Charts und in der Schweiz zwei.

Dieter Bohlen: Ticket-Verkäufe von Deutschland-Tour stocken

Der Vergleich mit dem deutschen Schlager-Star hängt wahrscheinlich mit der Rechtfertigung für ausbleibende Verkäufe von Bohlens Tour zusammen. Für sämtliche Auftritte in Deutschland sind noch einige Karten zu haben, während die Tickets für Helene Fischers „Rausch“-Tour mit 70 Konzerten deutlich begehrter sind. Dass es in Deutschland teilweise nicht so gut laufe, gehöre für Bohlen „zu einer Karriere dazu“.

Ob international erfolgreich oder nicht - Helene Fischer werden Bohlens Worte egal sein. Sie gehört laut „Touring Data“ zu einer von sechs Frauen, die im Jahr 2023 über 100 Millionen Dollar mit Live-Auftritten einspielen werden. Damit befinde sie sich in Reihe mit Beyoncé, Blackpink, Madonna, Pink und Taylor Swift. Die Fans bezeichneten die 38-Jährige und ihren Freund Thomas Seitel zuletzt sogar als „deutsche Royals“. Verwendete Quellen: Instagram.com, twitter.com/@touringdata