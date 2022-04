RTL testet Gerda Lewis bei „RTL Exclusiv“: Kann sie Nachfolgerin von Frauke Ludowig?

Von: David Maciejewski

„Exclusiv – Das Starmagazin“ wird seit fast 30 Jahren auf RTL ausgestrahlt – immer mit dabei: Frauke Ludowig. Jetzt will eine Influencerin ran.

Köln – Wer kurz und knackig über Klatsch und Tratsch auf dem aktuellsten Stand sein möchte, der schaltet seit 1994 bei „Exclusiv – Das Starmagazin“ auf RTL ein. Dort informiert Frauke Ludowig (58) als absolute Expertin über das Neueste aus dem Boulevard. Vertreten wird sie hin und wieder von Bella Lesnik (40) oder auch Kena Amoa (51). Jetzt hat sich eine Influencerin in einem Test als Moderatorin der Sendung versucht, berichtet RUHR24.

RTL: Exclusiv ohne Frauke Ludwig? Influencerin wird Test-Moderatorin

Bei RTL läuft es aktuell mehr schlecht als recht. „Deutschland sucht den Superstar“ hat mit schwachen Quoten zu kämpfen. Für die Live-Shows lässt sich der Sender aber viel Neues einfallen. Ob das helfen wird, bleibt abzuwarten. Auch beim Tanz-Spektakel „Let‘s Dance“ könnte es besser laufen.

Dort schlägt vor allen Dingen Corona zu, doch auch andere Wehwehchen machen den „Let‘s Dance“-Stars zu schaffen. Neben den Prime-Time-Krachern hat der Kölner Sender natürlich noch andere Formate auf Lager. Dazu zählt „Exclusiv – Das Starmagazin“. Dort informiert Frauke Ludowig die Zuschauer – nach wie vor mit Erfolg.

RTL: Gerda Lewis will sich künftig als Moderatorin versuchen – bei Exclusiv?

Die Sendung hat Fans bei Klein und Groß und offenbar auch bei dem ein oder anderen Influencer. Gerda Lewis (29), bekannt aus Sendungen wie „Germany‘s next Topmodel“ (Prosieben) oder „Die Bachelorette“ (RTL), ist auf Instagram bereits erfolgreich unterwegs. Jetzt hat sie offenbar auch eine neue Richtung im Auge.

Die 29-Jährige war kürzlich zu Gast bei der Releaseparty des Songs „Bling, bling“ ihres Social-Media-Kollegen Twenty4Tim. Dort stand sie Rede und Antwort zu ihren Plänen und verriet gegenüber RTL: „Gerade gibt es nicht so viel Neues. Ansonsten beschäftige ich mich gerade auch sehr viel mit meiner Persönlichkeit, mich weiterzuentwickeln und wer weiß, vielleicht geht es ja auch bald mal ins Fernsehen. Da sind wir gerade auch schon dran.“

RTL: Gerda Lewis als Moderatorin für Exclusiv? – Influencerin überzeugt

Auf weitere Reality-TV-Formate hat das Model eher weniger Lust. Stattdessen reizt sie folgendes: „Ich würde sehr gerne mal in die Moderationsrichtung gehen. Das wäre etwas, wo ich mich auf jeden Fall drin sehen würde. Also auf gar keinen Fall in irgendeiner Dating-Show als Kandidatin“ (mehr News über Promi & TV auf RUHR24 lesen).

Auf diese Ansage hin durfte sich Gerda Lewis auch sogleich versuchen: Der RTL-Reporter Parviz Khosrawi bat sie um eine Kostprobe ihrer Fähigkeiten als Frauke Ludowig für „Exclusiv – Das Starmagazin“. Und tatsächlich: Die 29-Jährige brauchte den ein oder anderen Versuch und lieferte schließlich fast wie ein Profi ab. Ob RTL damit wohl überzeugt werden kann? *RUHR24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA