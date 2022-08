RTL gibt Startdatum von „Sommerhaus der Stars“ bekannt

Teilen

Acht Promipaare kämpfen im „Sommerhaus der Stars“ um ein Preisgeld von 50.000 Euro © RTL / Stefan Gregorowius

„Das Sommerhaus der Stars“ geht in die nächste Runde. Endlich ist bekannt, wann es losgehen soll. Ab dem 7. September dürfen die Fans wieder ihre Lieblingspromipaare im TV anfeuern.

Bocholt - Reality-TV-Fans aufgepasst! „Das Sommerhaus der Stars“ geht in die 7. Runde und RTL gibt jetzt auch den genauen Ausstrahlungstermin preis. Auf der offiziellen Instagram-Seite des mittlerweile Kultformats wird unter dem neusten Post bekanntgegeben: „Das Sommerhaus, ein Ort der Freude, des Austauschs und der Kultur – zumindest, bis die Gäste kommen.“

Endlich geht der ultimative Beziehungs-Härtetest für diese 8 Paare wieder los! Wer wird „Das Promipaar 2022“? Das erfahrt ihr ab dem 7. September [...]“ Dieses Jahr soll die Show sogar zweimal die Woche, nämlich sonntags und mittwochs, im Fernsehen ausgestrahlt werden.

Seit 2020 wird das Format nicht mehr in Portugal, sondern in Deutschland gedreht. Auch dieses Jahr werden die Stars gemeinsam in einen Bauernhof in der Nähe von Bocholt einziehen. In der 7. Staffel des „Sommerhaus der Stars“ sind unter anderem Ex-Fußballspieler Mario Basler (53) und Doris Büld (52) sowie Youtuber Marcel Dähne (28) mit Influencerin Lisa Weinberger (25) dabei.

Nach unzähligen Challenges, die die Stars im Sommerhaus bewältigen müssen, wird am 9. Oktober dann das Siegerpaar mit 50.000 € Preisgeld gekrönt. Letztes Jahr sind „Unter uns“-Schauspieler Lars Steinhöfel und sein Verlobter Dominik Schmitt als Sieger aus der Show hervorgegangen.

RTL gibt bekannt: Am 7. September startet das „Sommerhaus der Stars“

Bikinis, Fitness und Kuhstall: Die schönsten „Bauer sucht Frau“-Kandidatinnen aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Viele der Fans freuen sich schon auf den 7. September, wenn das Drama um die Promipaare wieder in die nächste Runde geht. Unter dem Instagram-Post der TV-Show kommentiert eine Userin: „Ich kenne die meisten ‘Stars‘ zwar nicht, freue mich aber trotzdem auf die Streitereien.“ Ein anderer Fan schreibt: „Kann eine sehr interessante Staffel werden!“