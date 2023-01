RTL verheimlicht Dschungelcamp-Szene: Jana Pallaske wurde überfallen

Jana Pallaske sorgte mit schockierenden Fotos im Netz für Aufruhr – Details wollte die Schauspielerin im Dschungelcamp erzählen. RTL strahlte es aber nicht aus.

Australien – Jana Pallaskes (43) „Dschungelcamp“-Abenteuer hat ein Ende. Am Dienstag (25. Januar) wurde die Schauspielerin nach Hause geschickt. Aber war da nicht noch was? Via Instagram kündigte die 43-Jährige an, im Dschungel mehr über ein traumatisches Erlebnis berichten zu wollen, das ihr widerfahren ist. Aber dazu kam es nie – oder doch? Bild behauptet, dass Jana im Dschungel sehr wohl von der besagten Schock-Nacht berichtete, RTL diese Szenen allerdings nicht ausstrahlte.

Am 15. Januar verbreiteten sich schockierende Bilder von Dschungelcamperin Jana Urkraft im Netz. Die Fotos zeigen die Schauspielerin mit schweren Verletzungen und Blutergüssen im Gesicht – Fotos, die nach einem traumatischen Überfall entstanden sein sollen. Obwohl die 43-Jährige zu der Zeit bereits am Lagerfeuer im australischen Busch saß, möchte Pallaske über einen Vertreter diese Botschaft teilen. „Ein Mann brach nachts bei mir ein, überwältigte mich, mit einem Messer bewaffnet, versuchte mich zu vergewaltigen“, heißt es von dem TV-Gesicht.

Unsensibel: Nachdem Mitcamperin Cecilia Asoro Jana Urkraft unterbricht, will die Schauspielerin nichts mehr erzählen

Dass und wie Jana das überlebt habe, wollte sie im Dschungelcamp genauer erzählen. Nun ist die Schauspielerin ausgeschieden und die Zuschauer bleiben weiterhin im Dunkeln. Bild will aber aus Produktionskreisen erfahren haben: Jana Pallaske hat die schreckliche Geschichte in Teilen im Camp erzählt. So habe Jana am Lagerfeuer angefangen, den Überfall zu schildern.

Demnach haben sich die traumatischen Szenen in einem Haus in Thailand abgespielt, das die Schauspielerin dort inmitten der Natur bewohnte. Bevor Urkraft aber weiter ausführen konnte, sei sie von Mitcamperin Cecilia Asoro (26) unsanft mit einer eigenen Story unterbrochen worden. Nach der unsensiblen Aktion hatte Jana kein Interesse mehr, die Geschichte weiter auszuführen und sei auch nach mehreren Gesprächen mit der Produktion nicht zu überzeugen gewesen.

Von all dem hat der gespannte Zuschauer vor dem Bildschirm aber nichts mitbekommen – RTL strahlte die Szenen nicht aus und sagte auf Bild-Nachfrage: „Bei Reality-Formaten wie ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ leben Menschen unter 24-stündiger Kamerabeobachtung. Was in den täglichen ein- bis zweistündigen Shows zu sehen ist, ist eine redaktionelle Entscheidung“.