RTL2 zeigt Baby-Doku mit Wendler und Laura Müller: Zuschauer schäumen vor Wut

Von: Lukas Einkammerer

Michael Wendler und seine Frau Laura Müller bekommen eine neue Show bei RTL2. In den sozialen Medien melden sich Fans und Promis stinksauer zu Wort.

Cape Coral, Florida – Lange schien es so, als wäre Michael Wendler (50) nach seinem DSDS-Rausschmiss und Umzug in die USA endgültig aus der deutschen Fernsehwelt verschwunden. Wie RTL2 nun aber bekannt gab, sollen der Schlagerstar und seine schwangere Frau Laura Müller (22) eine eigene Show bekommen. Diese Neuigkeiten sorgen im Netz für große Empörung.

„Alles anders“: RTL2 kündigt Show von Schlagerstar Michael Wendler und Laura Müller an

Am 6. Februar verkündeten Michael Wendler und Laura Müller, dass sie Eltern werden, und kassierten in den sozialen Medien etliche gehässige Kommentare. Vor allem das Vorhaben, die Schwangerschaft auf OnlyFans zu vermarkten, sorgte für Kritik – doch mit Babybauchbildern gegen Bezahlung ist es noch lange nicht getan. Denn noch dieses Jahr werden der umstrittene Schlagersänger und seine 28 Jahre jüngere Frau in ihrer eigenen RTL2-Show zu sehen sein.

„Schlagerstar Michael Wendler hat in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt – allerdings nicht mit seiner Musik“, schreibt RTL2 auf Instagram, „Doch jetzt soll alles anders werden, denn er und seine Frau Laura erwarten erstmals Nachwuchs.“ Mit einer Soap, die noch dieses Jahr über die Bildschirme flimmern soll, wolle der Sender mit Sitz in Grünwald die beiden bei Schwangerschaft und Geburt begleiten – was im Netz eine regelrechte Flutwelle an wütenden Kommentaren losgetreten hat.

Michael Wendler: Der Absturz eines Schlagerstars Lange zählte Michael Wendler zu den größten Namen in der deutschen Schlagerlandschaft und platzierte sich mit Liedern wie „Egal“ und „Was wäre wenn“ regelmäßig in den Charts. Mit dem Beginn der Corona-Pandemie machte der gebürtige Nordrhein-Westfale jedoch mit fragwürdigen und verschwörungstheoretischen Aussagen auf sich aufmerksam. Nachdem er Deutschland im Januar 2021 aufgrund neuer Corona-Regelungen auf Telegram mit einem „KZ“ verglichen hatte, kündigte RTL an, ihn aus der damaligen DSDS-Staffel zu schneiden. Einen Monat später wurde außerdem sein Instagramaccount gelöscht. Heute betreiben Michael Wendler und Laura Müller einen OnlyFans-Account. Die geplante Show mit RTL2 ist der erste TV-Auftritt des Sängers in mehr als zwei Jahren. (Verwendete Quelle: dwdl.de)

„Schlag ins Gesicht“: Zuschauer zerreißen RTL2 wegen neuer Show von Schlagersänger Michael Wendler

In den sozialen Medien kochen die Zuschauer förmlich vor Wut. „Das kann nicht euer Ernst sein“, feuert ein Instagram-Nutzer gegen RTL2, „Was ist mit eurer gesellschaftlichen Verantwortung?“, schließt sich ihm eine weitere an. „Wenn ihr das wirklich ausstrahlt, lösche ich alle RTL-Sender von meiner Liste“, wettert ein User und ein anderer fällt ein vernichtendes Fazit: „Den Verschwörungs-Otto Wendler jetzt plötzlich zu behandeln, als wäre gar nichts gewesen, ist billig, schändlich und ein Schlag ins Gesicht aller, die von ihm beleidigt wurden.“

Dass Michael Wendler nach seinen diversen Skandalen nun eine neue RTL2-Show bekommt, sorgt bei Instagram für scharfe Kritik. © Screenshot/Instagram/rtlzwei

Dass Michael Wendler schon bald ins Fernsehen zurückkehrt, stößt auch in der Promiwelt auf eine mehr als bescheidene Resonanz. „Dschungelcamp“-Star Julian F.M. Stoeckel (35) teilt die Ankündigung auf seinem Instagramprofil und fordert, dass RTL unter diesen Umständen seine Staffel des Reality-Wettbewerbs wieder bei RTL+ anbieten soll: „Alles andere wäre eine herbe Enttäuschung.“ Auch „Sommerhaus der Stars“-Gewinnerin Antonia Hemmer (22) macht ihre Meinung zum neuen TV-Format der Wendlers deutlich: „Weiß ich jetzt nicht....“

Wie genau die Serie heißen und wann genau sie ausgestrahlt werden soll, ist noch nicht bekannt – es bleibt aber abzuwarten, wie sich die negative Resonanz auf die Zuschauerzahlen auswirken wird. Zuletzt berichtete Michael Wendler von einer Verfolgungsjagd mit der Polizei. Verwendete Quellen: Instagram/rtlzwei, Instagram/julianfmstoeckel, dwdl.de