Herzogin Meghan „einfach begeistert“ über Rückkehr zum Film

Meghan, Herzogin von Sussex, kommt zu der Veranstaltung „Variety Power of Women 2023“ in Los Angeles. © Jordan Strauss/Invision/AP

Zurück zu den Wurzeln: Die Frau von Prinz Harry freut sich, wieder in der Filmbranche tätig zu sein. Was sie genau machen will, behält sie allerdings vorerst für sich.

Los Angeles - Herzogin Meghan freut sich eigenen Angaben zufolge sehr, wieder in der Filmindustrie tätig zu sein. Das sagte die 42-Jährige am Donnerstagabend in einem Interview auf dem roten Teppich eines Gala-Events mit dem Titel „Power of Women“ des „Variety“-Magazins in Los Angeles.

„Diese Branche ist so besonders. Und Sie sehen, wie viele Frauen ihre Position nutzen, um Gutes zu tun“, so die Frau von Prinz Harry (39). Sie fügte hinzu: „Ich bin einfach begeistert, wieder dabei zu sein (...)“.

Sehr erfreut zeigte sich Meghan auch darüber, dass die Anwaltsserie „Suits“, in der sie einst mitspielte, eine Renaissance auf dem Streamingdienst Netflix erlebt. „Gute Shows sind ewig haltbar“, sagte sie dazu. Harry und Meghan, deren sechsteilige Dokumentation über ihren Bruch mit der britischen Königsfamilie zum Streaming-Erfolg wurde, sind mit ihrer Produktionsfirma Archewell Productions auch selbst für Netflix tätig.

Über ihre aktuellen Projekte, bei denen sie soweit bekannt nicht selbst vor der Kamera steht, sagte sie: „Wir haben so viele aufregende Dinge auf der Liste, ich kann es gar nicht erwarten, sie zu verkünden, aber ich bin einfach wirklich stolz auf das, was wir schaffen. Mein Mann liebt es auch, was wirklich Spaß macht.“

Das Paar hatte sich vor beinahe vier Jahren aus dem engeren Kreis des Königshauses losgesagt. Die beiden leben inzwischen im US-Bundesstaat Kalifornien mit ihren Kindern Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2). Das Verhältnis zu den Royals gilt als angespannt. dpa