Ruhepuls von 150: Menowin Fröhlich wegen 70-Kilo-Zunahme im Krankenhaus

„Mir ist schwindelig gewesen“

Große Sorge um Ex-DSDS-Star Menowin Fröhlich: Aufgrund seines Übergewichts und einem extrem hohen Blutzuckerwert muss er im Krankenhaus behandelt werden.

Menowin Fröhlich (34) hat schon so einige Rückschläge im Leben hinter sich. So kämpfte der Ex-DSDS-Kandidat jahrelang gegen seine Drogensucht und wurde bereits mehrfach wegen Körperverletzung und Fahren unter Drogeneinfluss verurteilt. Nun kommt der nächste Tiefpunkt: Der Sänger musste wegen seines Übergewichts ins Krankenhaus. Innerhalb der letzten eineinhalb Jahre hat er knapp 70 Kilo zugenommen und wiegt mittlerweile 160 Kilo. Seine zahlreichen Extrakilos stellen ein gravierendes Gesundheitsrisiko dar, was Menowin nun auf die harte Tour zu spüren bekam.

In einem Instagram-Video meldet sich der Musiker bei seinen rund 79.100 Followern und enthüllt sichtlich niedergeschlagen, wie schlecht es ihm derzeit geht. „Ich musste dringend ins Krankenhaus, so schnell wie möglich, weil ich einen nüchternen Blutzuckerwert von 360 hatte“, erzählt Menowin. Normal ist ein deutlich geringerer Wert von 70 bis 100 Milligramm pro Deziliter.

Doch auch sein Puls war viel zu hoch. Bei einem gesunden Erwachsenen liegt der Ruhepuls durchschnittlich bei 60 bis 90 Schlägen pro Minute – bei Menowin waren es 150. Kein Wunder, dass er sich ganz komisch fühlte. „Ich habe das alles gespürt. Mir ist schwindelig gewesen. Ich bin immer im Sitzen eingeschlafen“, verrät der ehemalige „Promi Big Brother“-Teilnehmer.

Menowin Fröhlich will „endlich wieder der alte Menowin sein“

Eigentlich sollte eine Magenband-OP Menowin aus seiner Gesundheitsmisere holen. Aufgrund seines aktuellen Zustands wurde diese aber vorerst verschoben. „Jetzt hat man gesagt: Wir können dich so absolut erstmal nicht operieren“, sagt der Reality-TV-Star. Mithilfe von Medikamenten soll nun Menowins Blutzuckerwert gesenkt werden. Erst danach darf er operiert werden. Der fünffache Vater zählt bereits jetzt die Tage bis zu dem Eingriff. „Ich möchte runter auf 90 Kilo und endlich wieder der alte Menowin sein“, wünscht er sich.

Denn auch in mentaler Hinsicht stellt sein Übergewicht eine große Belastung dar. Verantwortlich für die rasante Gewichtszunahme des gebürtigen Münchners war ein Bänderriss, den er vergangenes Jahr erlebte. „Ich konnte mich nicht mehr richtig bewegen, keinen Sport mehr machen und habe dann nur noch rumgelegen und gegessen“, so Menowin kürzlich gegenüber RTL.