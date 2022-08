Ruhestätte von Freddy Quinns Frau auf Friedhof völlig verwildert

Sänger Freddy Quinn posiert am Samstag (11.12.2004) im Michel in Hamburg vor einem Weihnachtsbaum. © Patrick Lux/dpa/dpaweb

Das Grab von Freddy Quinns langjähriger Ehefrau Lilli Blessmann hat schon lange keinen Gärtner mehr gesehen. Wie konnte es dazu kommen?

Hamburg – Lilli Blessmann (†89) war viele Jahre lang die Frau an der Seite von Freddy Quinn (90). Die Ehe des Schlagerstars wurde erst im Jahr 2004 bekannt, Grund dafür war ein Prozess wegen Steuerhinterziehung. Mehr als vier Jahrzehnte war Lilli zu diesem Zeitpunkt bereits Freddys Managerin, Vermögensberaterin und Lebenspartnerin. 2008 starb die Unternehmerin an den Folgen einer Lungenentzündung und wurde auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg begraben. Ihre Ruhestätte ist heute verwildert.

Wie unter anderem die BILD berichtet, war das Grab der Schlager-Gattin auch Jahre nach ihrem Tod eigentlich immer schön bepflanzt und gepflegt. Seit einiger Zeit ist das allerdings nicht mehr der Fall. Wie Fotos zeigen, übersteigt das Unkraut auf Lillis Ruhestätte schon fast den Grabstein und Pflanzen wuchern ungehemmt über die Begrenzungssteine. Wie konnte es dazu kommen?

Freddy Quinn selbst äußert sich nicht zum Zustand von Lilli Blessmanns Ruhestätte

Freddy Quinn wurde nicht erreicht und konnte kein Statement zum Zustand des Grabes seiner verstorbenen Ehefrau Lilli Blessmann abgeben. Seit einiger Zeit lebt er zurückgezogen mit seiner neuen Freundin Rosi (63) auf seinem Anwesen. Klar ist jedoch, dass der Tod seiner langjährigen Lebensgefährtin Quinn schwer zusetzte. In der BILD veröffentlichte der Volksmusiker eine ganzseitige Todesanzeige für Lilli, in der er schrieb: „Danke... Dein Platz ist leer, wie kann ich dich vergessen, denk immer an dich, du fehlst mir sehr…“

Freunde des Paares verrieten der Publikation indes, dass Blessmanns Ruhestätte noch lange nach ihrem Tod geschmückt wurde. „Ihr Grab war früher immer eine Blumenpracht“, erklärte eine Bekannte der beiden. Weshalb der Platz jetzt so vernachlässigt wird, konnten sich die Interviewten auch nicht erklären.