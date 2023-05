Schlagerstar Heino fleht Stefan Mross an: „Will nicht, dass Du dein Leben ruinierst“

Musiker Heino schrieb einen offenen Brief an Stefan Mross. In diesem betont der 84-jährige seine Sorge um den Schlagersänger.

Jetzt meldet sich Schlagerstar Heino (84) mit mahnenden Worten bei „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross (46). Der Sänger Stefan Mross ist ein prominenter deutscher Schlagersänger und Fernsehmoderator. Er kommt aus Traunstein in Oberbayern und singt volkstümliche Musik. Seit seiner Trennung von Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack (30) mehren sich die negativen Gerüchte über den Sänger. Insbesondere steht der Vorwurf seiner Noch-Ehefrau im Raum, dass er ein Alkoholproblem haben soll.

Musiker Heino kennt den 47-jährigen bereits, seitdem er 13 Jahre alt ist. Damals stand Stefan Mross noch ganz am Anfang seiner Karriere und Heino gab Stefans Mutter ein großes Versprechen: Er werde auf den jungen Mross aufpassen und sich kümmern. Auch wenn dies nun bereits mehrere Jahrzehnte her ist, so sieht sich Heino noch immer als Mentor von seinem Schützling. Insbesondere daher reagiert der 84-jährige nun auf die erschütternden Gerüchte.

Heino zu Stefan Mross: „Schmeiß das alles bitte nicht weg“

Heino verfasste jetzt einen offenen Brief an Stefan Mross. Darin wendet er sich mit mahnenden Worten an den 47-jährigen. Der Brief wurde von Bild.de veröffentlicht und darin schreibt Heino:

Schlagerstar Heino fleht Stefan Mross an: „Will nicht, dass Du dein Leben ruinierst“ © POP-EYE/H_Urs via www.imago-images.de

„Lieber Stefan, mit großer Sorge habe ich in den vergangenen Tagen die Berichterstattung über Dich verfolgt. Es tut mir weh, zu sehen, dass so ein sympathischer und talentierter Bursche wie Du seinen Weg verliert und womöglich alles vor die Hunde geht.“ Doch er zeigt auch Verständnis für die Lage seines Schützlings: „Ich verstehe, dass Du mit der Trennung von Deiner Anna emotionalen Stress hattest und da kann man schon mal über die Stränge schlagen. Das ist menschlich. Aber Du hast jetzt eine neue Freundin. Du hast mit ‚Immer wieder sonntags‘ eine tolle Sendung in der ARD, Du hast Fans, die Dich lieben. Schmeiß das alles bitte nicht weg!“

Am Ende fügt er noch hinzu: „Ich will nicht, dass Du Dein Leben und Deine Karriere ruinierst“ Es bleibt zu hoffen, dass sich Stefan Mross diese Worte seines Mentors zu Herzen nimmt. Bisher gab es seinerseits jedoch noch keine Reaktion.Spätestens jetzt ist klar: Anna-Carina Woitschack wird nach der Trennung von Stefan Mross nicht mehr die „Immer wieder sonntags“-Starküche moderieren. Dennoch tritt Anna-Carina Woitschack bei „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross auf.