Von 88 Kilo runter: Iris Klein verrät ihr neues Gewicht

Iris Klein gibt auf Instagram ein ehrliches Gewichts-Update. Stolze 16 Kilo habe sie in den letzten Monaten verloren. Zufrieden ist der TV-Star trotzdem nicht.

Mallorca – Es war kein leichtes Jahr für Iris Klein (56): Anfang des Jahres trennte sie sich von ihrem Mann Peter Klein (56), dem sie eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) vorwarf. Das Ehe-Aus wurde von jeder Menge Drama begleitet, das die Reality-TV-Darstellerin sehr mitnahm. Auch auf der Waage machte sich der Stress bemerkbar: Im März verriet Iris, dass sie acht Kilo abgenommen habe. Dabei blieb es jedoch nicht. Bei einer aktuellen Frage-Antwort-Runde bei Instagram klärt die Mutter von Daniela Katzenberger (36) über ihr aktuelles Gewicht auf.

„Wie viel Kilogramm hast du schon abgenommen?“, wollte ein Fan bei dem Q&A wissen. Ein kleines Kompliment durfte dabei nicht fehlen: „Du schaust Bombe aus.“ Iris nahm sich die Zeit, um eine ehrliche und ausführliche Antwort auf die Frage zu geben. Ihr Gewicht habe zuletzt sehr geschwankt. „Ich bin von 88 kg auf 72 kg runter und dann wieder 3 kg rauf“, schrieb sie.

Iris Klein will abnehmen: „Je älter man wird, umso langsamer geht’s leider“

Bei ihrem Wunschgewicht sei die Influencerin aber noch nicht angekommen. Dass sie zuletzt wieder ein wenig zugelegt hat, störe Iris sehr. „Mein Ziel ist es, unter 70 kg zu kommen. Ich bin 1,67 Meter groß“, fügte sie hinzu. Leicht sei dieses Vorhaben nicht. „Je älter man wird, umso langsamer geht’s leider“, räumte die Mallorca-Auswanderin ein. „Aber ich schaff das schon, weil ich regelmäßig meine Shakes trinke.“

Iris Klein ist sichtlich stolz über ihren Abnehmerfolg

Ein weiterer Follower hakte außerdem nach: „Wie oft machst du aktuell Sport? Du siehst klasse aus!“ Daraufhin gab Iris zu: „Also im Fitnessstudio gerade nicht... Aber ich bin immer sehr viel in Bewegung.“ Um sich wohler in ihrem Körper zu fühlen, wolle es die 56-Jährige „aber nächste Woche wieder in Angriff nehmen“.

Ex Peter ist auf Iris hingegen gar nicht gut zu sprechen. „Werde endlich erwachsen“, feuert er in Richtung seiner Noch-Ehefrau. Verwendete Quellen: Instagram/ iris_klein_mama_