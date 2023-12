Berührende Worte: Ruth Moschner nimmt Abschied von TV-Legende Gunther Emmerlich

Gunther Emmerlich ist gestorben. Nun erinnerte die Moderatorin Ruth Moschner an den verstorbenen Entertainer. Sie hatte ihn noch vor knapp zwei Monaten bei einer Gala getroffen.

München – Nach dem überraschenden Tod von Gunther Emmerlich trauert jetzt auch Moderatorin Ruth Moschner (47) um den Verstorbenen. Die TV-Legende war am Dienstag, dem 19. Dezember, mit 79 Jahren an einem Herzversagen gestorben. Mit rührenden Worten verabschiedet sich Ruth Moschner nun von Gunther Emmerlich.

Ruth Moschner: „Gunther ist ein feiner Mensch gewesen”

In einem Gespräch mit t-online nahm die „Masked Singer“-Jurorin Ruth Moschner Abschied von dem Sänger und Entertainer: „Ich bin unfassbar traurig und wünsche Gunthers Familie viel Kraft.“ Sie habe ihn gerade erst am 28. Oktober bei der Hope-Gala in Dresden getroffen und sich total gefreut, ihn wiederzusehen. Dabei waren auch gemeinsame Fotos, auf denen auch Wolfgang Lippert zu sehen ist, entstanden. „Ich muss das erstmal begreifen, dass er nicht mehr da ist. Gunther ist ein feiner Mensch gewesen“, sagte Moschner.

Moschner erinnerte sich auch an die gemeinsame Zusammenarbeit mit dem Verstorbenen in der Vergangenheit: „Wir haben für den MDR diverse Formate zusammen moderiert, unter anderem den Semperopernball und in den Drehpausen und abends immer gute Gespräche über Gott und die Welt geführt, in meiner Berliner Wohnung an unseren Texten gefeilt. Ich mochte seine Art zu arbeiten.“

Ruth Moschner über Gunther Emmerlich:„Ein Schatz, der fehlen wird”

Neben seiner Arbeitsweise schwärmte der TV-Star in dem Interview auch von seiner Persönlichkeit: Er habe alle stets respektvoll behandelt, sei kreativ und tiefgründig gewesen, so Moschner. Abschließend fügte sie dem noch hinzu: „Einfach ein Schatz, der unserer Branche immer gutgetan hat, mit Humor, der niemanden verletzt und nie nach unten tritt. Er wird fehlen.“

Damit trauert Deutschland um eine der großen TV-Ikonen. Auch Schlagerstar Florian Silbereisen zeigt sich betroffen über den Tod von Gunther Emmerlich. Verwendete Quellen: t-online