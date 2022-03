Ruth Moschner – Karriere und Privatleben

Ruth Moschner bei „The Masked Singer 2020“ © Christoph Hardt / IMAGO

Die meisten kennen Ruth Moschner als Moderatorin und Schauspielerin. Doch die Powerfrau schreibt nicht nur auf Instagram, aus ihrer Feder stammen auch Romane, Ratgeberliteratur und Kochbücher. Denn neben ihrer Karriere im Fernsehen hat sie ein Fernstudium zur Fachberaterin für holistische Gesundheit und Ernährung absolviert.

Berlin – Die Sehnsucht nach dem Rampenlicht wurde Ruth Moschner scheinbar in die Wiege gelegt. Sie selbst vermutet, dass sie bei ihrem Kindheitswunsch, Schauspielerin zu werden, von ihrer jüdischen Großmutter inspiriert wurde. Dieser blieb der Oma aufgrund der Rassengesetze im Dritten Reich leider verwehrt. Film- und Fernsehrollen erreichte Ruth Moschner zwar nur auf Umwegen, aber Bühnenluft schnupperte sie bereits früh. Ein weiterer Kindheitstraum war die Arbeit als Chirurgin.

Ruth Moschner: Leben

Am 11. April 1976 erblickte Ruth Isabel Moschner in der bayerischen Landeshauptstadt München das Licht der Welt. Die Familie hat jüdische Vorfahren, von denen die meisten während der Verfolgung durch die Nazis erst nach Israel flüchteten und sich letztendlich in den USA niederließen. Aus Angst vor Repressalien wurde Ruth Moschner christlich getauft und die jüdischen Wurzeln geheim gehalten.

Bereits im Alter von vier Jahren konnten Zuschauer Ruth Moschner im Fernsehen bewundern. Damals hatte sie eine Rolle in der ZDF-Kriminalsendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“. Das Mädchen besuchte die Schule in München und bekam Ballettunterricht. Die Nachwuchstänzerin erhielt ein Stipendium der Heinz-Bosl-Stiftung. Sie absolvierte zahlreiche Bühnenauftritte, zum Beispiel im Staatstheater München und im Prinzregententheater, bis sie das Tanzen im Alter von 13 Jahren wegen gesundheitlicher Probleme mit den Füßen aufgeben musste.

Nach dem Abitur reichten die Noten nicht für den direkten Beginn eines Medizin- oder Schauspielstudiums. Daher entschied sich Ruth Moschner, als solide und sichere Basis eine Ausbildung zur Bankkauffrau zu absolvieren. Sie brach die Ausbildung zugunsten eines Praktikums beim Radiosender Energy München ab.

Ruth Moschner: Karriere

Nach den ersten Erfahrungen hatte Ruth Moschner ein klares Ziel: Moderation. Vom Radio wechselte sie zum Fernsehen und beim regionalen Fernsehsender TV München blieb Ruth Moschner als Volontärin und später als Moderatorin. 1997 erfolgte der Wechsel zu TV Berlin, wo sie Moderatorin, Produzentin und Redakteurin war.

Im Jahr 2000 entdeckte RTL das junge Talent und Ruth Moschner wurde als Co-Moderatorin von Anchorman Henry Gründler, einem ehemaligen Kollegen bei TV München, zum Gesicht der Comedy-Sendung „Freitag Nacht News“. Sie blieb der Sendung bis zum 03. Juni 2005 treu. Seitdem machte Ruth Moschner eine steile Karriere und gehört heute zu bekanntesten und beliebtesten Moderatorinnen in Deutschland.

RTL erkannte auch das schauspielerische Talent von Ruth Moschner und ermöglichte der Moderatorin zahlreiche Kurzauftritte in hauseigenen Serien wie „Das Amt“, „Hinter Gittern – Der Frauenknast“ oder „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“. Diese Aktivitäten folgten:

Moderation „Dating Day“ am 07. Juni 2003 auf ProSieben

Co-Moderation 1. Staffel „Reklame” auf kabel eins Ende 2003

Moderation „Big Brother“ auf RTL II vom 02. März 2004 bis 29. Mai 2005

Parodie „Die Super Nanny“ mit Bernd, das Brot auf KiKA

Ruth Moschner: Erfolge

Seitdem reihen sich die Erfolge von Ruth Moschner nahezu ununterbrochen aneinander. Sie arbeitete unter anderem an folgenden Projekten:

Sketche mit Hans Werner Olm für die ProSieben-Sendung „Olm unterwegs“ (2005)

Gründung des gemeinnützigen Vereins „Ruth tut gut e. V.“ zur Unterstützung Jugendlicher zwischen Schulabschluss und Ausbildungsbeginn (2005)

Sieg in der Eislaufshow „Dancing on Ice“ bei RTL (2006)

Teilnahme an „Das perfekte Promi-Dinner“ bei VOX (2006)

Schauspielerin im RTL-Film „African Race – Die verrückte Jagd nach Marakunda“ (2007)

Zweitplatzierte bei der Qualifikation zum Eurovision Dance Contest nach Schauspielkollegin Wolke Hegenbarth

Jurymitglied bei „Deutschland sucht den Superstar“ (2007)

Clipshow „Total lustig – Die besten Clips mit Ruth Moschner“ beim Sender Comedy Central Deutschland (2007 bis 2009)

Teil des Rateteams der hr-Sendung „Dings vom Dach“

Moderatorin der Sendung „Das Schlagerrad“ im hr-Fernsehen (2010 bis 2013)

Moderatorin bei „Riverboat“ im NDR (2010 bis 2013)

Siegerin der Sat.1-Winterspiele, gemeinsam mit Jimi Blue Ochsenknecht (2011)

Moderatorin „Die Ärzte – der Medizintalk im ZDF“ (2011)

Moderatorin der VOX-Kochshow „Grill den Henssler (2014 bis 2018)

Moderatorin „Ewige Helden“ (VOX, 2016)

Moderatorin „So tickt der Mensch“ in Sat.1 (2017)

Ruth Moschner: Karriere als Autorin

Ruth Moschner sagt von sich, dass Schreiben für sie kein Beruf, sondern ein Grundbedürfnis sei, und bezeichnet sich selbst als „Schreibweib“. Schon im Kindergarten wollte die kleine Ruth möglichst schnell das Lesen erlernen, um zu erfahren, welche spannenden Geschichten sich in den unzähligen Büchern verstecken. Während der Schulzeit schrieb sie für die Kirchen- und die Abizeitung. Heute teilt Ruth Moschner ihre Gedanken nicht nur mit ihren 392.000 Followern auf Instagram (Stand 22.02.2022). Sie schreibt darüber hinaus als „Die freche Berlinerin“ eine wöchentliche Kolumne im Berliner Kurier und hat bereits zahlreiche Bücher herausgebracht. Dabei handelt es sich nicht nur um Romane. Ihre Liebe zum Kochen zeigt Ruth Moschner durch Kochbücher und ein im Jahr 2014 absolviertes zweijähriges Fernstudium zur Fachberaterin für holistische Gesundheit und Ernährung mit Weiterbildung zum Mikronährstoffcoach. Bisher (Februar 2020) stammen aus ihrer Feder:

Süße Märchen (Liebesmärchen und Pralinenrezepte, 2006)

Vollblondige Businen (Roman, 2007)

Dicke Möpse (Roman, 2009)

Lustig, lustig, tralalala (Co-Autorin, Kurzgeschichte, 2010)

Mal was Leichtes – Frauenkochbuch (Mitwirkung, 2010)

Die Schoko-Diät (Sachbuch, 2011)

Backen für Angeber (Sachbuch, 2012)

Total Detox – Was Sie schon immer loswerden wollten (Sachbuch, 2019)

Ruth Moschner: Instagram

Ruth Moschner nutzt die Plattform Instagram nicht nur, um ihren Followern direkte Einblicke in die Arbeit bei Film und Fernsehen zu gewähren. Die Moderatorin und Schauspielerin geht auch aktiv gegen die sexuelle Belästigung von Frauen im Netz vor. Durch ihre Präsenz in den Medien und die vielen Selfies, die sie in den sozialen Medien veröffentlicht, erhält sie wie viele andere Frauen auch unerwünschte Nachrichten von Männern, die explizit sexuelle Inhalte haben und belästigend sind.

Um sich und andere Frauen vor solchen Online-Übergriffen zu schützen und in ihrer Gegenwehr zu bestärken, erstattet Ruth Moschner in diesen Fällen nicht nur Anzeige bei der Polizei. Sie veröffentlicht und kommentiert diese Nachrichten auch direkt auf ihrem Instagram-Account. Außerdem hat sie den „Fahr zur Hölle“-Award ins Leben gerufen, mit dem sie medienwirksam die geschmacklosesten Hasskommentare und sexuellen Botschaften auszeichnet. Sie bedauert, dass es die gesetzlichen Bestimmungen erfordern, die Anonymität des Täters zu wahren. Besonders erschreckend findet Ruth Moschner, dass bereits Mädchen im Alter von 13 oder 14 Jahren in den sozialen Medien mit solchen Kommentaren konfrontiert werden.

Ruth Moschner: Familie

Die Moderatorin trennt Berufliches und Privates strikt. Ihre mediale Präsenz nahm in den letzten Jahren stark zu, unter anderem war und ist Ruth Moschner in diesen Sendungen zu sehen:

Mitglied im Rateteam von „The Masked Singer“ auf ProSieben (2019 und 2020)

Mitglied des Rateteams von „Genial daneben – Das Quiz“ auf SAT.1 (seit 2019)

Moderatorin der Quizshow „Wer sieht das denn?!“ auf ProSieben (seit 2020)

Moderatorin der Quizshow „Buchstaben Battle“ bei Sat.1 (seit 2020)

Ihre Familie hingegen hält sie weitestgehend aus den Medien heraus. Über ihre Eltern gibt Ruth Moschner keine Informationen preis. Boulevardmedien berichten, dass sie eine Schwester (Anja) hat. Ihre jüdischen Wurzeln offenbarte sie erst im Zusammenhang mit dem Antisemitismus-Skandal um Gil Ofarim im Dezember 2021.

Aktuell lebt die Moderatorin in Berlin-Charlottenburg. Sie ist seit mindestens fünfzehn Jahren mit ihrem Partner zusammen. Die beiden sind unverheiratet und von Ruth Moschners Freund ist auch nur der Vorname bekannt. Peter soll rund sieben Jahre älter sein als seine Partnerin und Anwalt. Das Paar ist kinderlos, über einen Kinderwunsch ist nichts bekannt. Ruth Moschner sagte in einem Interview, dass sie Babys niedlich finde, aber es das Recht einer Frau sein sollte, von ihren reproduktiven Möglichkeiten keinen Gebrauch zu machen.