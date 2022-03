TV-Star Ruth Moschner erlebt ultimativen Karnevals-Schock - „Echt gerade krass gewesen“

Ruth Moschner reiste mitten in der Karnevalszeit nach Köln. © Screenshot Instagram/Ruth Moschner

Ruth Moschner checkte für ihre TV-Produktion in Köln ein. Von einer Karnevalsparty zeigte sich die Moderatorin schockiert.

Köln - Ruth Moschner gehört zu denjenigen Personen der Öffentlichkeit, die sich für wichtige Themen engagieren. Zuletzt veröffentlichte die Fernsehmoderatorin einen offenen Brief an die Bundesregierung, in dem es um Forderungen ging, Netzkriminalität schärfer zu bekämpfen. Auch das Thema des Ukraine-Konflikts beschäftigt Moschner sehr. Auf Instagram teilt sie Links und spricht sichtlich bewegt über aktuelle Ereignisse.

Ruth Moschner: Für neue Produktion in Köln - mitten zur Kranevalszeit

Aktuell befindet sich die 45-Jährige in Köln, trifft dort ihr Team für ein neues Unterhaltungsformat, das sie moderieren darf. „Es fühlt sich immer noch total komisch an natürlich, aufgrund der aktuellen Situation Unterhaltung zu machen. Aber ich weiß eben auch, wie wichtig das ist“, so Moschner über ihr aktuelles Projekt. Damit meint sie, dass Ablenkung für „das Herz und für die Seele“ eben auch wichtig ist, wie sie erklärt. Ihr neues Format „Kühlschrank öffne Dich“ läuft ab 7. April auf Sat.1.

Ruth Moschner erlebt Karnevalsparty wie „ein Erdbeben“ - „totale Panik“ vor „Menschenmassen“

Als Ruth Moschner sich aus ihrem Hotelzimmer in Köln meldet, muss sie sich aber auch aus einem anderen Grund erst einmal sammeln. Die Moderatorin erlebte nämlich im Hotel eine für sie befremdliche Lage - Grund ist die neben allem ja auch noch vorhandene Corona-Pandemie und der Karneval*. Moschner checkt mitten zur Karnevals-Höchstzeit in Köln ein. „Es tobt da gerade eine Karnevalsparty. Also es kommt wirklich einem Erdbeben gleich, wie laut das ist“, so Moschner, die über diese Begrüßung lachen muss.

Weiter beschreibt sie die Situation: „Die arme Rezeptionistin. Die hat glaube ich in meinen großen Augen über der Maske gesehen, dass ich totale Panik habe.“ Für den TV-Star war es ein ungewohntes und erschreckendes Bild. „Man merkt einfach auch, dass man diese Massen an Leuten nicht mehr gewohnt ist, also, die stehen da einfach dicht an dicht ohne Maske“, so Moschner. Sie gibt einen Einblick in ihre Gedanken: „Es ist wirklich so absurd. Es hat irgendwie wirklich sowas von totaler Weltuntergangsstimmung und die Leute nehmen noch mal Anlauf und feiern mit voller Wucht. Das ist echt gerade so krass gewesen. Ich wollte eigentlich noch rausgehen, aber ich traue mich nicht mehr runter.“

Wegen Corona: Ruth Moschner ist noch „kilometerweit entfernt“ von Karnevalsparty

Immerhin bekommt Moschner von dem Trubel in ihrem ganz oben gelegenen Zimmer nichts von der Party mit, berichtet sie. „Aber es ist so skurril. Es ist nicht so, dass ich das den Leuten nicht gönne irgendwie mal abzuschalten, aber ich merke so für mich, dass ich da noch total weit entfernt bin. Kilometerweit. Es sind so verrückte Zeiten“, ist Ruth Moschner der Meinung.

