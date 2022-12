„Der absolute Wahnsinn“: Ruth Moschner verzaubert Fans im pinken Minikleid

Was für ein schöner Anblick: TV-Star Ruth Moschner hat sich für die Dreharbeiten zu „Jeopardy!“ in ein farbenfrohes Outfit geworfen. Ihre Fans sind begeistert.

Köln – Ruth Moschner (46) weiß, wie sie ihre Fans um den Finger wickeln kann! Die Moderatorin ist seit vielen Jahren aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. So führte sie jahrelang durch die beliebte Kochshow „Grill den Henssler“ und sitzt seit 2019 in der Jury von „The Masked Singer“. Kürzlich stellte Sat.1 ein neues Fernsehprojekt in Zusammenarbeit mit dem TV-Gesicht vor: Ruth wird die Neuauflage des Quiz-Show-Klassikers „Jeopardy!“ moderieren. Die Dreharbeiten dazu begannen Anfang Dezember in Köln.

Auf Instagram gewährt die Blondine ihren Followern nun einen ersten Einblick in die Sendung. Auf ihrem Account teilte sie ein Foto, das sie bei der Vorbereitung für die Dreharbeiten zeigt. Darauf trägt Ruth einen kurzen pinken Jumpsuit mit Puffärmeln, der an der Taille mit einem Gürtel zusammengehalten wird. Dazu kombiniert die Moderatorin eine dunkle Strumpfhose sowie schwarze Overknee-Stiefel, die ihr Beine bis in den Himmel zaubern. Ihr Gesicht ziert ein Paar XXL-Creolen. Ruth blickt zwar nicht direkt in die Kamera, scheint aber eine andere Person anzulächeln und jede Menge Spaß bei den Aufzeichnungen zu haben.

Ruth Moschner: Fans überschütten die Moderatorin mit Lob

Die Fans waren sofort hin und weg von dem Bild. „Kompliment. Immer so natürlich hübsch“, schwärmte ein User von Ruths umwerfender Ausstrahlung. Die gebürtige Münchnerin braucht eben nicht tonnenweise Make-up, um toll auszusehen. Ein weiterer schrieb: „Egal, was du machst… ich finde dich einfach klasse! Man(n) muss dich einfach mögen.“ Wieder andere User kommentierten den schicken Look mit folgenden Worten: „Ich liebe das Outfit“, „Du siehst fantastisch aus“, „Tolle Beine“ und „Du bist zum Dahinschmelzen“.

Ein treuer Anhänger der Moderatorin verriet sogar, dass er nur Ruth zuliebe Fernsehen guckt. „Und immer wieder stellt man fest, dass glamouröses TV hinter den Kulissen sehr, sehr trist ist. Du bist aber der absolute Wahnsinn! Aber auch das ist nichts Neues!“, lobte er den Publikumsliebling.