„Another Arschbombe": Fans feiern mutiges Pool-Foto von Ruth Moschner

Ruth Moschner springt ohne Bikini in den Pool

Losgelöst im Urlaub: Ruth Moschner teilt Einblicke von ihrem Sommerurlaub und zeigt sich hüllenlos im Pool. Ihre Instagram-Follower feiern die Moderatorin dafür.

Ruth Moschner (46) hat sich vor wenigen Tagen in den wohlverdienten Sommerurlaub verabschiedet. Diesen verkündete die beliebte Moderatorin über Instagram mit einem Foto ihrer Füße, die in quietschpinken Schwimmflossen stecken. Auch wenn Moschner ihren Followern nicht verrät, in welchem Paradies sie den diesjährigen Sommer einläutet, sorgt die 46-Jährige seither für regelmäßiges Fotomaterial, das unsereins im verregneten Deutschland neidisch werden lässt.

Ein schöner Strand nach dem anderen, Sonne, Schnorcheln, Wandern, 30 Grad … nach einer Woche in wärmeren Gefilden, im sonnigen Paradies, weit weg von allem scheint Ruth so richtig loszulassen, alles abzuwerfen. Auch ihre Kleidung, wie es scheint. Ja, richtig gehört – für eine morgendliche Abkühlung lässt das TV-Gesicht den Bikini zu Hause und zeigt sich offenbar splitterfasernackt in einen Infinity-Pool springen.

Nacktbade-Post: Ruth Moschner zeigt sich losgelöst

Das spritzende Wasser, das ihren Körper auf dem Foto umhüllt, lässt ein bisschen Raum für Spekulationen, ob die Moderatorin tatsächlich voll um hüllenlos ist. Auf den ersten Blick allerdings keine Spur von Badekleidung. Spekulationen hin oder her – die Flammen- und Herzemojis überschlagen sich derweil in den Kommentaren unter dem Beitrag. Auch TV-Kolleginnen, wie Caroline Frier und Rebecca Immanuel, schalten sich mit Herzemojis in den Kommentaren ein. Als hätte Ruth allerdings die Gerüchte um die volle Entblößung gehört, legt die hübsche Blondine am nächsten Tag nochmal unter dem Motto „Ein neuer Tag, eine neue Arschbombe“ nach.

Das Foto lässt noch tiefer blicken und scheint die Spekulationen zu bestätigen. Während ein Instagram-User Moschners Arschbomben-Künste, aufgrund von zu wenig Wasserspritzern, infrage stellt, ist der Sprung an sich für andere Follower Nebensache. Für Ruth Moschner regnet es weitere Herzemojis in den Kommentaren und auch ihr Hüft-Tattoo entgeht dem aufmerksamen Auge der Follower nicht. Erst kürzlich sorgte Ruth für mehr Realität in sozialen Medien, indem sie ein Bild von sich postete, auf dem die sonst so fröhliche Moderatorin weinte. Das gehöre zum Leben dazu und ein Sprung ins kühle Nass ebenso.