„Optisch nicht gealtert“: Fans diskutieren neues Bild von Sabrina Setlur

Teilen

Sabrina Setlur ist noch immer erfolgreich im Showbiz tätig — allerdings seit einer Weile hinter den Kulissen. Ihre Fans erkennen sie trotzdem wieder.

Frankfurt – In den Neunzigern war Sabrina Setlur (49) einer der bekanntesten deutschsprachigen Hiphop-Acts überhaupt. Als erste Frau erreichte sie mit Rap Platz 1 der Charts und ebnete damit zahlreichen jüngeren Künstlerinnen den Weg in die männerdominierte Musikbranche. Nach einigen TV-Auftritten in Sendungen wie „Grill den Henssler“ oder „Let’s Dance“ entschloss sich Sabrina Setlur jedoch dazu, nicht mehr regelmäßig in der Öffentlichkeit aufzutreten. Ihr letztes Album brachte sie bereits im Jahr 2007 auf den Markt.

Der Musikindustrie hat Sabrina Setlur längst den Rücken gekehrt – ihre Fans begeistert sie aber nach wie vor mit Einblicken in ihr Privatleben. © Screenshot/Instagram/sabrinasetlur; IMAGO/Sven Simon (Fotomontage)

Auf Social Media können Fans und Bewunderer der fast 50-Jährigen jedoch einen Einblick in ihren Alltag erhaschen. Nach dem Ende ihrer Musikkarriere begann Sabrina Setlur nämlich, als Eventmanagerin zu arbeiten und baute sich so ein solides Standbein abseits der Bühne auf. Was ihren Followern allerdings besonders auffällt: Optisch hat sich die „Du liebst mich nicht“-Interpretin in den letzten zwanzig Jahren fast nicht verändert. Klar — ihr Stil ist mit der Zeit gegangen und ihre Haare sind heute eher blond als braun. Doch von Falten und anderen Alterserscheinungen kann kaum die Rede sein.

Fans sind begeistert von Sabrina Setlurs neuem Instagram-Posting

Auf einem ihrer aktuellen Instagram-Bilder blickt Sabrina Setlur ernst in die Kamera. Das Foto ist eine Nahaufnahme von ihrem Gesicht: Perfekt geschminkt und mit top gestylter blonder Frisur sieht die einstige Star-Rapperin noch immer fast genauso aus wie zu Beginn ihrer Karriere. Für ihren Beitrag arbeitete Setlur mit einem Unternehmen zusammen, das Haarverlängerungen, sogenannte Extensions, anbietet. Zumindest ihre Löwenmähne ist also sehr wahrscheinlich nicht zu hundert Prozent echt.

Bei ihren Fans sorgt der Schnappschuss trotzdem für große Begeisterung. „Traumfrau“ und „Optisch nicht gealtert“ sind nur einige der zahlreichen Kommentare, mit denen ihre Follower Sabrina Setlur Komplimente machen. Auch als Model könnte die Endvierzigerin also problemlos durchstarten. Dass sie heute lieber hinter den Kulissen arbeitet, ist allerdings verständlich.