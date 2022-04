„Ganze Nacht durcherbrochen“: DSDS-Star Luca Hänni ist nach drei Tagen Tour fix und fertig

Von: Ines Alberti

Sänger Luca Hänni hat turbulente Tage hinter sich: Auf die ersten Konzerte in diesem Jahr folgten Bettruhe und Schonkost.

Bern - Die Corona-Pandemie hat Musikern eine unfreiwillig lange Pause von einer wichtigen Säule ihres Berufsbilds verpasst: Konzerte vor großen Menschenmengen waren lange Zeit passé. Langsam geht es wieder los und auch der Schweizer Sänger Luca Hänni (alle News hier auf der Themenseite) hat seine Tour begonnen.

Name Luca Hänni Beruf Sänger Geburtstag 8. Oktober 1994 Partnerin Christina Luft

Auf Instagram teilt der durch die Castingshow „DSDS“ bekannt gewordene Luca Hänni, was die ersten Konzerte in ihm ausgelöst haben: „Wow, was soll ich sagen. Bin hin und weg von euch! Es tut so gut, endlich wieder auf der Bühne zu stehen“, schreibt Hänni unter ein Video des Tourstarts auf Instagram. Und unter einem Foto von ihm mit seinen Fans schwärmt er: „Wow, was gestern passiert ist, war einfach magisch. (...) Ihr habt mir gefehlt.“

Doch ganz so gut scheinen dem Schweizer Sänger die Konzerte nicht bekommen zu sein. In seiner Instagram-Story teilte Luca Hänni mit seinen Fans, dass er außer Gefecht gesetzt war: „Sorry, dass ich mich jetzt mal einen Tag nicht gemeldet habe, aber mich hat es einfach mal kurz umgehauen. Also nach diesen drei Tagen Tour habe ich mich erstmal die ganze Nacht durcherbrochen“, gab Hänni zu.

Luca Hänni berichtete auf Instagram seinen Fans von seinem Gesundheitszustand. © Screenshot: instagram/lucahaenni1

Luca Hänni: Magenbeschwerden banden ihn ans Bett

Einen Tag und eine Nacht habe der Sänger nur im Bett verbracht. Er vermutet, etwas Falsches gegessen zu haben. Deshalb gab es Schonkost in Form von Banane und trockenem Brot, die er ebenfalls in seiner Story postete.

„Jetzt geht‘s mir aber wieder gut“, beteuerte der 27-Jährige. Er freue sich bereits auf die weiteren anstehenden Konzerte in der Schweiz.

Fans von Luca Hänni können Konzerte kaum erwarten

Diese Entwarnung dürfte Hännis Fans freuen. Die sind nämlich heiß auf Konzerte und können es kaum erwarten, den Sänger live in Aktion zu sehen, wie unter seinen Instagram-Posts deutlich wird: „Ihr hattet so viel Spaß! Ich will auch!!“, kommentiert ein Follower.

Deutsche Fans hoffen vor allem, dass Hänni auch hierzulande auf Tour geht: „Warte seit Monaten schon auf die Termine für die Deutschlandtour“, schreibt eine Nutzerin. Eine andere schlägt in die gleiche Kerbe: „Du machst es einem echt nicht leicht so zu tun, als würde man nicht am liebsten in die Schweiz fahren, um auf eines deiner Konzerte zu gehen.“

Luca Hänni: Weitere Konzerte stehen bevor

Auf seiner „110 Karat Tour“ hat Luca Hänni noch zwei Konzerte vor sich, am 7. und 8. April. Im Sommer spielt er auch auf Festivals. Auch in TV-Formaten ist er regelmäßig zu sehen, zum Beispiel 2021 bei „Das große Promibacken“. Verwendete Quellen: instagram/lucahaenni1