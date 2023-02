Sänger Sasha: „Ich hatte wirklich keine Groupies“

Der deutsche Pop-Sänger Sasha erzählt aus seinem Musikerleben. © Hendrik Schmidt/dpa

Als er noch unbekannt war, habe er sich immer Groupies gewünscht, erzählt der Popstar Sasha. Und was passierte, als er später bekannt war?

Berlin - Popsänger Sasha („If You Believe“) versichert, sich niemals mit einer speziellen Sorte von Fans eingelassen zu haben. „Ich wollte ja erfolgreicher Musiker werden, damit ich auch Groupies habe“, sagte der 51-Jährige der deutschen Ausgabe des Männermagazins „Playboy“ - und zwar lachend, wie das Magazin betonte. „Dann war ich irgendwann Popstar und habe mich gefragt: „Wo sind die denn jetzt?““

Man müsse einen Unterschied machen zwischen Fans und Groupies: „Groupies wollen Sex mit einem, weil sie in der Nähe sein wollen. Aber abgesehen davon, dass man in der heutigen Zeit da kaum noch drüber reden darf, hatte ich wirklich keine.“ Als Grund vermutet der Sänger: „Wahrscheinlich, weil ich so bin, wie ich bin. Einfach zu nett.“

Im September soll Sashas Album „This Is My Time“ erscheinen, dann setzt der Musiker auch seine gleichnamige und bis dahin unterbrochene Tour fort. dpa