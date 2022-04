Katja Krasavice und Pietro Lombardi: Das erste Hochzeitsfoto! Treten die Rapperin und der Sänger vor den Traualtar?

Von: Jennifer Kuhn

Rapperin Katja Krasavice und Sänger Pietro Lombardi © Bodo Schackow/dpa / Screenshot/YouTube/Katja Krasavice Music

Schon vor wenigen Tagen sorgten Katja Krasavice und Sänger Pietro Lombardi für Schlagzeilen. Der 29-Jährige steckte der Rapperin einen Ring um ihren Finger. Sind die Musiker ein Liebespaar und haben sich heimlich verlobt?

Köln - Rapperin Katja Krasavice und Sänger Pietro Lombardi würde man im ersten Moment nicht unbedingt musikalisch miteinander vergleichen. Zwar machen beide deutsche Musik, aber dennoch sehr unterschiedlich. Doch dies scheint sich wohl nun zu ändern: Beide zeigten sich nun auf einem gemeinsamen Foto - im Hochzeitsoutfit.

Nur Promo oder ein heimliches Liebespaar? Katja Krasavice und Sänger Pietro Lombardi teilen gemeinsames Foto

Am Mittwoch postete Pietro Lombardi ein Foto, auf dem er die Hand einer Frau hält und ihr einen Ring ansteckt. Schnell wurde klar, um welche Dame es sich dabei handelte: Katja Krasavice. „Wenn die Leute wüssten“, kommentiert Dschungelcamp-Gewinner Filip Pavlovic unter dem Foto.

Ein offizielles Statement, dass Katja Krasavice und Sänger Pietro Lombardi ein Liebespaar sind, gab es nicht. Und erst recht nicht, dass sich die Musiker heimlich verlobt hätten. Es klingt also eher danach, als würden beide eine gemeinsame Sache machen: nämlich einen neuen Song veröffentlichen!

Am Freitagnachmittag veröffentlichten die Rapperin und der Sänger ein Foto, auf dem beide in Hochzeitsoutfits posieren. „Dieses Gefühl ist für uns beide neu“, lautete die dazugehörige Bildunterschrift auf Instagram. Dass die beiden wirklich heiraten und vor den Traualtar treten, ist eher unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist es, dass sie demnächst gemeinsam einen Song veröffentlichen und schon jetzt ordentlich Promo dafür machen.

Zu den Liebes- und Heiratsgerüchten hat sich bislang noch niemand geäußert. Romina Palm, die Verlobte von Stefano Zarrella kommentierte den Post: „Hab Gänsehaut“. Es bleibt also spannend, was sich in den nächsten Stunden noch ergeben wird. Der 29-Jährige ist immer für eine Überraschung gut - selbst Cathy Hummels gab zu, dass sie Pietro Lombardi gerne in der nächsten Staffel von „Kampf der Realitystars“ dabei hätte. Verwendete Quellen: instagram.com/katjakrasavice