Sängerin Joy Denalane beklagt Menschenbild in Schulbüchern

Teilen

Sängerin Joy Denalane ist Mutter von zwei Söhnen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa POOL/dpa

Die Sängerin erinnert sich an viele Stereotype in den Schulbüchern ihrer Kinder - etwa anhand von Kleidung. Es müsse mehr in die Bildungsarbeit investiert werden, sagt sie.

Berlin - Sängerin Joy Denalane (50, „Mit dir“) findet manche Darstellung von Menschen in Schulmedien bedenklich. „In den Schulbüchern meiner Kinder gab es noch viele Stereotype, und die beiden sind ja noch nicht lange aus der Schule“, sagte die Berliner Mutter von zwei Söhnen in einem Interview der Zeitschrift „Emotion“ (11/23), das am Montag erscheint.

Da werde zum Beispiel gezeigt, wie Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt aussähen. „Aus irgendeinem Grund sind alle weißen Menschen aus westlichen Ländern unglaublich gut gekleidet und super frisiert. Und die anderen sehen aus, als lebten sie in Hütten ohne Wasserzugang. Kinder sehen, da sind Leute, die sehen ärmlich aus, und dann gibt es Leute, die sehen eher aus wie ich – das macht was mit einem“, erläuterte die Tochter eines Südafrikaners. „Es muss da noch mehr in die Bildungsarbeit investiert werden, damit diese Stereotype nicht immer weiter vermittelt werden.“ dpa