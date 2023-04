Sängerin LaFee ist das erste Mal schwanger

LaFee wird bald zum ersten Mal Mama © IMAGO / SKATA & Instagram / lafee_official

LaFee postete ein neues Foto von sich auf Instagram. Darauf ist klar zu erkennen, dass die Sängerin ihr erstes Kind erwartet.

Sängerin LaFee (32) erwartet ihr erstes Baby. Die 32-jährige heißt mit bürgerlichem Namen Christina Klein und wurde bereits als Teenager mit ihrer Musik bekannt. Erst 2022 verkündete die Sängerin über Social Media, dass sie geheiratet hat. Auf Instagram schrieb sie: „Ja für ein Leben lang. Der wohl emotionalste und wunderschönste Tag meines Lebens am 27.8.22 war es so weit und wir haben uns vor all unseren Lieben ein Versprechen gegeben.“ Nun veröffentlichte sie auf dieselbe Art und Weise die nächste große Überraschung.

Auf Instagram postete LaFee nun ein Foto von sich mit großem Babybauch. Auf dem Bild sitzt die 32-jährige in einem Cafe in Aachen und hält liebevoll ihren Babybauch mit beiden Händen. Sie trägt einen enganliegenden, schwarzen Rollkragenpullover und lächelt fröhlich. Dazu schreibt die Sängerin: „WIR haben die Sonne in vollen Zügen genossen. Liebe für euch alle.“ – Wobei sie noch ein Baby-Emoji und Herzen hinzufügt. Die 32-jährige erwartet ihr erstes Kind.

Die Fans freuen sich für die werdende Mama

Die Fans freuen sich unglaublich über diese Neuigkeit. So kommentiert jemand den Post mit: „Herzlichen Glückwunsch. Wie schön ist das denn bitte. Ich freue mich sehr für euch.“ Und ein anderer Fan schreibt: „Herzlichen Glückwunsch euch beiden ihr werdet tolle Eltern sein und genieße die Schwangerschaft.“ Ein Fan ist sich sicher: „Du wirst eine tolle Mama werden“ und Andere stimmen zu: „Oh Gott wie ich mich für Euch freue, ihr werdet super Eltern sein!“