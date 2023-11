Liebes-Gerüchte um Florian Silbereisen: Das sagt Beatrice Egli

Teilen

Schlagersängerin Beatrice Egli und ihrem Kollegen Florian Silbereisen wird immer wieder eine Romanze nachgesagt. Jetzt äußert sich die Schweizerin dazu.

Saarbrücken – Kaum zwei Schlagerstars wurden von Gerüchten je so oft in Verbindung gebracht wie Beatrice Egli (35) und Florian Silbereisen (42). Schon seit Jahren verbindet die beiden Stars eine enge Freundschaft und vor allem nach Florians Trennung von Helene Fischer (39) munkelten viele, ob sich mit Beatrice etwas anbahnen könnte. Jetzt äußert sich die Blondine zu den Spekulationen.

Beatrice Egli äußert sich zu den Liebesgerüchten um Florian Silbereisen

Inzwischen haben die beiden Schlagergrößen sogar ein Duett aufgenommen und spielen damit auf die ständig kursierenden. „Das wissen nur wir“, heißt der Track, den die beiden schon mehrmals gemeinsam performten und dabei nicht mit Körperkontakt geizten. Die Ansage in dem Song hält News Outlets aber nicht davon ab, Beatrice Egli regelmäßig nach ihrem Beziehungsstatus zu fragen.

Helene Fischer, Beatrice Egli und Maite Kelly: Schlagerstars zeigen sich ungeschminkt Fotostrecke ansehen

In einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung wurde Beatrice Egli jetzt gefragt, ob ihr die Gerüchte um eine Beziehung mit Florian Silbereisen nicht auf die Nerven gehen würden. Geschickt wich Beatrice der Frage aus und antwortete nur: „Ich stehe da total drüber. Denn was in meinem Privatleben so passiert, das wissen nur wir.“ Klare Worte, die sagen: Das geht euch nichts an.

Trennungen und Neuanfänge: Beatrice Egli wechselt ihr ganzes Team

Auch wenn sie sich zum Thema Silbereisen nicht äußert, ist Beatrice Egli immer für eine Überraschung gut. Erst kürzlich gab sie bekannt, sich musikalisch neu orientieren zu wollen. Zu diesem Zweck wechselte sie ihr gesamtes Team aus, inklusive Band und musikalischer Leitung.

Schlagersängerin Beatrice Egli und ihrem Kollegen Florian Silbereisen wird immer wieder eine Romanze nachgesagt. Jetzt äußert sich die Schweizerin dazu. © IMAGO / Eibner & IMAGO / Future Image

Im ARD-Format „Brisant“ sprach sie über diesen extremen Schritt: „Ich habe nach zehn sehr erfolgreichen Jahren mein ganzes Team gewechselt und das war sehr, sehr emotional und nicht nur leicht, diese Entscheidung zu treffen.“ Sie habe aber gespürt, dass sie noch nicht am Ziel angekommen sei und wollte etwas verändern. Beim „Schlagerbooom“ performten Beatrice Egli und Florian Silbereisen ihr Liebes-Duett – wurden von den Zuschauern allerdings zerrissen. Verwendete Quellen: Saarbrücker Zeitung, Brisant