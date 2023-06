„Sah aus wie ein Ballon“: Claudia Effenberg wegen Medikamenten angeschwollen

Teilen

Claudia Effenberg muss seit ihrer Dschungelcamp-Teilnahme mit Krücken laufen und nahm Cortison wegen ihrer starken Schmerzen. Das hatte auch Auswirkungen auf ihre Optik. © IMAGO / APress

Claudia Effenberg läuft seit dem Dschungelcamp mit Krücken. Die 57-Jährige verriet nun, wie sehr sie unter den Medikamenten litt.

Köln - Designerin Claudia Effenberg (57) hat sich verletzt. Die Frau von dem ehemaligen Fußballspieler Stefan Effenberg (54) läuft zurzeit auf Krücken und hat starke Schmerzen. Angefangen haben ihre gesundheitlichen Probleme im Dschungelcamp, wie sie nun in einem Interview mit RTL verrät. Aufgrund ihrer Schmerzen musste das Model nun Medikamente einnehmen, die sie anschwellen ließen.

Schlager, Skandale, Schönheits-OPs: Das machen die ehemaligen Dschungelkönige heute Fotostrecke ansehen

Die 57-jährige verrät, wie alles begann: „Es fing mit dem Dschungelcamp an, wo ich schon sehr schlecht auftreten konnte. Ist dann immer schlimmer geworden. Und mittlerweile bin ich seit vier Wochen auf Krücken.“ Anfangs war nicht klar, woran genau sie leidet. Doch das hat sich mittlerweile zum Glück geändert: „Seit einer Woche weiß ich endlich, was es ist. Es ist ein Haarriss in der Hüfte, in dieser Kugel. Und ich darf halt nicht auftreten.“

Claudia Effenberg muss noch acht Wochen mit Krücken laufen

Claudia Effenberg nahm einen Monat lang Kortison gegen ihre starken Schmerzen: „Ich sah aus wie ein Ballon, alles angeschwollen. Es war furchtbar.“ Doch das ist jetzt zu Ende: „Ich konnte das Medikament zum Schluss auch gar nicht mehr vertragen. Das flog dann alles in die Mülltonne und jetzt bin ich froh, dass ich so einigermaßen auf Instagram wieder ohne Filter unterwegs bin.“ Voraussichtlich wird die 54-Jährige noch etwa zwei Monate mit Krücken ihre Hüfte entlasten müssen, bis sie wieder vollständig schmerzfrei ist. Verwendet Quellen: rtl.de