Samantha Abdul leidet nach Trennung von Mischa: „Verletzender Bullshit“

Samantha Abdul erhielt nach Trennung von Mischa Mayer verletzende Nachrichten © Instagram/betonmischaaaa & Instagram/samantha_abdul

Samantha Abdul sprach offen über die schwierige Zeit nach dem Beziehungs-Aus mit Mischa Mayer. Der Star hatte wegen ihrer Ex-Beziehung verletzende Nachrichten erhalten.

Hamburg – Ex-„Bachelor“-Kandidatin Samantha Abdul (32) und ihr ehemaliger Partner Mischa Mayer (30) gaben vor wenigen Tagen ihre Trennung bekannt. Die alleinerziehende Mama und der einstige „Love Island“-Teilnehmer waren ein Jahr lang miteinander liiert gewesen, zogen sogar in ein gemeinsames Haus mit dem Sohn der 32-Jährigen. Gegenüber ihren Followern sprach die TV-Bekanntheit jetzt auf ihrer Social-Media-Plattform auf Instagram offen darüber, dass es ihr nach der Trennung aktuell nicht gut gehe.



Das Beziehungs-Aus zwischen ihr und dem Reality-TV-Darsteller, über das schon seit einigen Wochen Gerüchte laut geworden waren, habe sich für sie schon zuvor angekündigt und sie sei „einfach traurig“. Sie enthüllte: „Eine Trennung ist einfach schwer, traurig und braucht seine Zeit.“

Mit dem Herzschmerz würde sie jedoch rational umgehen und sich lieber in die Arbeit stürzen: „Ich bin jemand, der seine Emotionen versteckt und sich in Arbeit stürzt”, erzählte sie weiter. Auch nach dem Beziehungs-Aus würden sie und ihr Ex-Freund derzeit aber noch in einem Haus wohnen und trotz allem gut miteinander auskommen. Die Mama eines Sohnes fügte hinzu: „Wie gesagt, wir sind gut miteinander.“

Samantha Abdul: Schmerz nach Trennung von Mischa Mayer

Die Influencerin erzählte zudem, dass sie sich bereits seit dem Anfang ihrer nun beendeten Beziehung zahlreiche Kommentare anhören musste, die sie sehr verletzten. In den Nachrichten wurde sie damit konfrontiert, dass ihr Ex-Freund nur als Babysitter für ihr Kind herhalten würde. „Die Nachrichten, dass Mischa nur den Babysitter spielen muss, ist der größte und verletzendste Bullshit, den ich mir jemals anhören musste“, erklärte die Prominente. Die Anschuldigungen seien komplett haltlos und hätten sie besonders schwer getroffen.