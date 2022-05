„Real und sympathisch“: Samira Klampfl begeistert mit ehrlichem After-Baby-Body Video

Samira Klampfl zeigt sich bei Instagram aus dem Wochenbett © Instagram: samirayasminleila

Ehrliches Video ihres After-Baby-Bodys: Samira Klampfl postet authentischen Clip vom Wochenbett aus. Die Fans der Prominenten feiern das realistische Posting.

München – Ehrliches After-Baby-Body-Video! Die professionelle Permanent Make-up Artistin Samira Klampfl (28) begeistert ihre Fans mit einem authentischen Videoclip-Update vom Wochenbett aus, nachdem sie ihr erstes Baby auf die Welt brachte. Die Reality-TV-Kandidatin und ihr Partner Serkan Yavuz (29) sind in diesem Monat zum ersten Mal Eltern geworden und die Betreiberin des Studios „Honeydew Beauty“ teilte vor kurzem ein Baby-Update von ihrem neuen Alltag als frischgebackene Mama.



Über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram teilte der TV-Star einen Clip, in dem sie sich mit Humor vom Wochenbett aus bei ihren Fans meldete. In dem Video ist die Mutter der kleinen Nova Skye Sya dabei zu sehen, wie sie in einem stylischen Bademantel und in Unterwäsche bekleidet durch den Hausflur ihrer Wohnung läuft und eine der Binden für ihr Wochenbett scherzhaft als Telefon verwendet. Dabei tut sie so, als ob sie einen Anruf und eine „Anzeige“ vom Wochenbett erhielt und antwortet auf den Anruf mit den Worten: „Hallo? Ach, Wochenbett? Ja, ich bin auf dem Weg.“ In der Bildunterschrift ihres Beitrags verkündete die Schönheit mit einem Augenzwinkern: „Das Wochenbett hat angerufen. Die wollen ihre Handys zurück.” Ihrem Posting, das sie mit einem lustigen „Anzeige ist raus!“-Meme beendete, fügte sie zudem die Hashtags #pregnancy, #baby, #postpartum und #wochenbett hinzu.

Die Follower der einstigen „Der Bachelor“-Teilnehmerin kommentierten das ehrliche After-Baby-Body-Posting ihres Idols mit zahlreichen begeisterten Kommentaren. So schwärmte einer ihrer Fans davon, dass ihr authentischer Beitrag bewundernswert sei. Der User verkündete: „Wie real und sympathisch.“ Und auch ein weiterer Anhänger der Prominenten schrieb, dass es großartig sei, wie sich die Neu-Mama selbst treu bleibt und alles mit Humor nimmt. „Beste Frau, ich liebe, liebe, liebe es, wie du zu dir stehst und alles mit einem göttlichen Humor trägst“, berichtete der Fan.