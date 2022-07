„Ich habe so zu heulen angefangen“: Samira Klampfl spricht offen über ihr Leben als Neu-Mama

Samira zeigt sich ganz zerzaust im Netz © Instagram/Samira Klampfl

Realitystar Samira Klampfl lässt eine Woche ganz allein mit Töchterchen Nova Skye Sya Revue passieren und gibt zu: „Ich hatte einen Nervenzusammenbruch“.

Regensburg – Ex-Bachelor-Babe Samira Klampfl (28) ist seit Ende Mai stolze Mama einer kleinen Tochter und verheimlicht nicht, dass das Leben mit Baby auch herausfordernd sein kann. Die TV-Schönheit und Serkan Yavuz (29) – das „Bachelor in Paradise“-Traumpaar – sprechen in ihrem Podcast „Samira & Serkan in Paradise“ seit Beginn ihrer Liebesreise unverblümt über Themen, die die zwei beschäftigen und wie sie das Leben gemeinsam meistern.

Aktuelles Thema Nummer eins natürlich: Töchterchen Nova Skye Sya. Die neue Erdbewohnerin hat das Leben ihrer frisch gebackenen Eltern ganz schön auf den Kopf gestellt und ließ Mama Samira kürzlich an ihre Grenzen kommen. Die hat nämlich eine Woche ganz allein mit dem Sprössling die Stellung gehalten. Für Samira ganz und gar keine einfache Aufgabe: „Ich habe so angefangen zu heulen“, offenbart die Schönheit und erklärt, sie habe einen Nervenzusammenbruch gehabt.

Samira veröffentlicht giftige Nachrichten an ihren Liebsten Serkan

Und das bekam auch der Göttergatte zu spüren, der zu der Zeit für Dreharbeiten unterwegs war und sich auf einen Besuch von seinen Ladies freute. Samira aber – vom Stress überwältigt – sendete Giftpfeile an ihren Liebsten, die sie nun via Instagram unter Reue veröffentlichte. „Das war das letzte Mal, dass ich dir irgendwohin nachreise“, heißt es in einer giftigen Nachricht von Samira. Die 28-Jährige habe nicht mal geduscht und fertig gepackt sei auch nicht, hieß es kurz vor der Abreise. Oh je! Heute kann die frisch gebackene Mama über die Nachrichten lachen und bezeichnet sich in ihrer Instagram-Story selbst als Hausdrache.

Auch Serkan wird es seiner Samira nicht übelnehmen – stattdessen freue sich der 29-Jährige, dass seine zwei Mädels nun abends auf ihn warten, wenn er von den Dreharbeiten zurückkommt. Das berichtet der Ex-Bachelorette-Kandidat mit strahlenden Augen in seiner Instagram-Story. Im Dezember letzten Jahres ließen die TV-Stars die Bombe platzen, dass die Zwei nach den Dreharbeiten der RTL-Spin-Off-Show „Bachelor in Paradise“ nicht nur weiterhin ein Paar sind, sondern dass die Turteltauben Nachwuchs erwarten – das erste „Bachelor in Paradise“-Baby.