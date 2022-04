„Zu hundert Prozent entschieden“: Samira und Serkan haben schon einen Babynamen

Es soll ein Geheimnis bleiben: Samira Klampfl und Serkan Yavuz haben sich für einen Babynamen entschieden. Die Eltern in spe wollen den Namen aber nicht ausplaudern.

Regensburg – Sie haben sich für einen Babynamen entschieden! Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (29) lernten sich bei „Bachelor in Paradise“ kennen und lieben und erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Baby. Bei ihrem Auftritt in der Wiedersehensfolge der TV-Show verrieten die beiden zuvor, dass sie ein Mädchen bekommen werden. Auch das Geburtsdatum ihres Nachwuchses steht bereits fest – die werdenden Eltern sollen ihr Baby am 23. Mai auf der Welt willkommen heißen!



In einem Gespräch in ihrem „Samira & Serkan in Paradise – Das Nachspiel“-Podcast kündigte das glückliche Paar seinen Followern jetzt an, dass sie sich „zu hundert Prozent“ für einen Babynamen entschieden hätten. Der zukünftige Papa enthüllte dabei, dass er sich zu seinem Geburtstag am 24. März über ein ganz besonderes Geschenk mit dem Namen seiner Tochter freuen konnte. Er erzählte stolz: „Es ist ein wunderschönes Geschenk. Ich habe ein Armband bekommen, auf dem der Name der Kleinen drauf steht.“ Der einstige „Bachelorette“-Teilnehmer fügte aufgeregt hinzu, dass er den Namen am liebsten verraten würde. „Wir haben uns schon zu hundert Prozent entschieden. Ich würde es am liebsten gerade aussprechen“, plauderte der Regensburger aus.

Samira Klampfl und Serkan Yavuz: Der Babyname steht fest!

Derzeit sei der Babyname so geheim, dass ihn außer ihnen selbst und der Mutter der brünetten Schönheit keiner kennen würde. Auch wenn die Prominenten sehr darauf aufpassen, den Namen noch nicht zu verraten, gaben sie ihren Fans ein Detail über ihre Entscheidung preis. Sie plauderten aus, dass ihre Tochter drei Namen bekommen würde. Die drei Namen sollen ihrem Nachwuchs nämlich Glück bringen. Auch die Schönheit trägt die drei schönen Namen Samira Yasmin Leila. Sie verriet: „Drei sind ein Glücksbringer.”