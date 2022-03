„No Angels“-Star Sandy Mölling sauer, weil Frauen weniger verdienen als Männer

Teilen

Von wegen Gleichberechtigung: Sandy Mölling deckt auf, wie unfair Frauen noch immer von Arbeitgebern behandelt werden. © Julian Stratenschulte dpa

Von wegen Gleichberechtigung: Sandy Mölling deckt auf, wie unfair Frauen noch immer von Arbeitgebern behandelt werden.

„Es ist eine Unverschämtheit!“ In einem aktuellen Instagram-Video lässt Sandy Mölling (40) gehörig Dampf ab. Der Grund: Für einen Musical-Job wurde ihr weniger Geld angeboten als ihren männlichen Kollegen. Für den ehemaligen No Angels-Star war damit klar, dass ihm die Rolle gestohlen bleiben konnte. „Das ist einfach etwas, das unfassbar ungerecht ist und in fast noch jeder Branche gang und gebe ist“, ärgerte sich Sandy. „Und ich verstehe es nicht, denn wenn ich 20 bis 30 Prozent weniger bekomme als meine männlichen Kollegen, ist es dann okay, wenn ich nur 70 Prozent auf der Bühne gebe? Oder wird trotzdem erwartet, dass ich 100 Prozent gebe?“



Leider würden Männer wie Frauen nicht erkennen, wie ungleich die Gehälter tatsächlich verteilt werden. „Gleichberechtigung im Job ist ein Thema, bei dem viele Menschen die Augen verdrehen und viele sich der Umstände nicht bewusst sind. Und Veränderung kann nur dann passieren, wenn wir Bewusstsein schaffen“, schrieb die Sängerin neben ihrer Videobotschaft.

Sandy Mölling: Fans sind begeistert von ihrer starken Message

Sandy ist klar, dass nicht alle Frauen den Luxus haben, Arbeitsangebote wie sie einfach abzulehnen. „Viele können sich nicht dagegen aussprechen, weil sie auf das Geld angewiesen sind, weil sie auf den Job angewiesen sind. Was sollen wir denn machen?“, klagte sie. Umso wichtiger ist es der Musikerin, ihre weiblichen Fans wissen zu lassen, dass sie nicht alleine sind. „Ich schicke ganz viel Liebe an die Frauen raus, die sich nämlich nicht leisten können, den Job abzublasen, weil sie wissen, dass ihnen weniger bezahlt wird als ihren männlichen Kollegen“, lauteten ihre aufmunternden Worte.



Bei den Followern kam Sandys Botschaft super an. „Einfach wahnsinnig stark von dir! Danke für so viel Mut“, lobte sie eine Userin. Diese Meinung teilte auch ein männlicher Follower: „Vielen Dank für deine offenen und mutigen Worte. Ich fühle mit dir. Das ist absolut nicht nachvollziehbar, dass Frauen in so vielen Bereichen benachteiligt werden.“