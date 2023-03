Sara Kulka verrät, warum ihre Kinder fluchen: „Hat sie von mir gelernt“

Teilen

Sara Kulkas Mädels kommen wohl ganz nach der Mama. In einer Instagram-Story hört man Tochter Matilda fluchen – das hat sie sich wohl abgeguckt, gesteht Kulka. © steffen schellhorn via www.imago-images.de

Sara Kulkas Mädels kommen wohl ganz nach der Mama. In einer Instagram-Story hört man Tochter Matilda fluchen – das hat sie sich wohl abgeguckt, gesteht Kulka.

Leipzig – Sara Kulka (32) ist bei „Germany’s Next Topmodel“ (ProSieben) als beste Freundin von Skandalnudel Gina-Lisa Lohfink (36) wegen ihres großen Mundwerks bekannt geworden. Die damals 22-Jährige nahm in Heidi Klums (49) Castingshow kein Blatt vor den Mund und kam damit bei den Zuschauern gut an. Und auch Heidi ließ Sara unter den besten zehn Model-Anwärterinnen. Nun ist die heute 32-Jährige zweifache Mutter und ihre Mädels scheinen ganz nach der Mama zu kommen.

In Saras Instagram-Story ist ihre älteste Tochter Matilda zu sehen, wie sie auf ihrem Tablet mit Puppen spielt. In dem Spiel mimt das Mädchen sich selbst, ihre kleine Schwester Annabell und ihre polnische Oma „Babcia“. Und bei der Darstellung ihrer Oma hat Matilda in Sachen Wortwahl ganz genau aufgepasst, wie Oma das macht. Als die Mädchen in dem Spiel ihre Oma bitten, von zuhause Geld in ein Café mitzubringen, antwortet „Babcia“: „Ich hab kein Geld gefunden! Ich hab auch nicht euer beschissenes Haus gefunden! Ich bin jetzt richtig sauer!“

Sara Kulka: „Ich gelobe Besserung in meiner vulgären Sprache“

Kulka amüsiert sich köstlich über die akkurate Nachahmung ihrer eigenen Mutter und sagt lachend: „Das ist wirklich Babcia, wie sie leibt und lebt“. Dass ihre Tochter sich hierbei nicht wirklich ladylike ausgedrückt hat, lässt die 32-Jährige an dieser Stelle völlig ungeachtet. Für Sara scheinbar völlig in Ordnung und Sara gibt zu, dass sie selbst wohl die Quelle des Übels sei. In einer weiteren Instagram-Story adressiert die junge Mutter die ungewöhnliche Ausdrucksweise ihres Sprösslings und schreibt: „Ihr habt ja die Sequenz jetzt gehört, in der Matilda flucht, das hat sie auch teilweise von meiner Mama. Aber auch von mir.“

Das kleine Einmal Eins des Fluchens hat der Nachwuchs von Sara Kulka wohl quasi mit in die Wiege gelegt bekommen – aber die junge Mutter nimmt es mit Humor. Sara fluche immer im Straßenverkehr, wenn sie Männern begegne, die nicht Auto fahren können, so die 32-Jährige weiter via Instagram und gibt zu: „Dementsprechend beherrschen meine Kinder leider fließend Arschloch, Idiot und Fuck“. Der einstigen „Dschungelcamp“-Kandidatin ist bewusst, dass ihr Umgang mit Schimpfwörtern ausbaufähig ist und gelobt Besserung für die Zukunft: „Ich gelobe Besserung in meiner vulgären Sprache“.