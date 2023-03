Sarafina Wollny zeigt Fans aktuelles Babybauch-Foto: In dieser Woche ist sie schwanger

Zwillings-Mama Sarafina Wollny erwartet erneut Nachwuchs. Auf Instagram verrät sie nun, dass bereits die Hälfte ihrer Schwangerschaft rum ist.

Die Schwangerschaft steht ihr gut: Sarafina Wollny (28) begeistert ihre Follower mit einem neuen Schnappschuss ihres Babybauchs. Auf Instagram teilte die TV-Bekanntheit ein Foto, das sie Hand in Hand mit einem ihrer Zwillingssöhne zeigt. Zusammen mit ihrem Ehemann Peter (30) zieht Sarafina die Twins Casey (1) und Emory (1) groß, die im Mai 2021 zur Welt kamen. Wie die Fans seit ein paar Monaten wissen, erwartet das Paar erneut Nachwuchs.

Auf dem aktuellen Foto präsentiert die Tochter von Silvia Wollny (58) stolz ihre Babykugel, während sie liebevoll auf ihren Sohn herunterblickt. Das Mutter-Kind-Duo befindet sich auf einem Ausflug am Strand, den beide sichtlich genießen. Eine weitere Aufnahme zeigt, dass auch Oma Silvia Wollny beim Familientrip mit dabei war. Der „Die Wollnys“-Star schlendert mit Sarafinas anderem Zwillingssohn die Promenade entlang und strahlt glücklich in die Kamera.

Neben den niedlichen Fotos schrieb Sarafina: „Wir haben heute den Nachmittag am Strand verbracht und es war einfach schön. Die Jungs hatten ihren Spaß und das Wetter war einfach traumhaft.“ Genau wie Silvia Wollny wohnt Sarafina seit einiger Zeit mit ihrer Familie in der Türkei.

Sarafina Wollny befindet sich in der 22. Schwangerschaftswoche

Die Fans hinterließen zahlreiche begeisterte Kommentare neben dem Post. „Der Babybauch steht dir“, schwärmte eine Userin und wollte wissen, in welcher Schwangerschaftswoche sich Sarafina befindet. „Wie weit bist du denn schon?“ Die künftige Dreifach-Mama meldete sich daraufhin über die Kommentarfunktion zu Wort und schrieb: „Danke schön, bin in der 22. Woche.“

Vor zwei Wochen hatte Sarafina bereits den errechneten Geburtstermin bekannt gegeben. Demnach ist die Entbindung für den 5. August angesetzt. Wegen ihrer vergangenen Steißbein-Operationen wird die 28-Jährige einen Kaiserschnitt durchführen lassen, da eine natürliche Geburt zu viele Risiken mit sich bringen würde. „So gerne ich es auch auf normalem Wege machen möchte, werde ich kein Risiko eingehen, danach wieder monatelang eingeschränkt zu sein. Am Ende zählt, dass es dem Baby gut geht. Egal ob per Kaiserschnitt oder normal“, betonte Sarafina in ihrer Instagram-Story.