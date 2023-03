Sarafina Wollny zeigt ihren Babybauch

Teilen

Ende letzten Jahres verkündete Reality-TV-Star Sarafina Wollny ihre Schwangerschaft. Auf Instagram teilt sie nun ein Foto, auf dem ihr Babybauch zu sehen ist. © Instagram Sarafina Wollny

Ende letzten Jahres verkündete Reality-TV-Star Sarafina Wollny ihre Schwangerschaft. Auf Instagram teilt sie nun ein Foto, auf dem ihr Babybauch zu sehen ist.

Endlich gibt es einen ersten Blick auf Sarafina Wollnys (28) Babykugel! Die Reality-TV-Darstellerin gab an Weihnachten bekannt, dass sie und ihr Ehemann Peter (30) wieder Eltern werden. „Niemals hätten wir damit gerechnet. Unser 3. Weihnachtswunder. Wir sind überglücklich und einfach dankbar“, schwärmte die Tochter von Silvia Wollny (58) auf Instagram. Zusammen mit ihrem Partner zieht sie bereits die Zwillinge Casey (1) und Emory (1) groß, die im Mai 2021 zur Welt kamen.

Nun bekommt das Paar erneut Nachwuchs. Mit einem Instagram-Beitrag drückt Sarafina aus, wie groß ihre Vorfreude auf das neue Familienmitglied ist. Auf dem geposteten Foto posiert die vierköpfige Familie am Strand, während im Hintergrund ein malerischer Sonnenuntergang zu sehen ist. Sarafina und Peter halten ihre beiden Söhne im Arm und lächeln entspannt in die Kamera. Die Vollblut-Mutter legt behutsam die Hand auf ihren Bauch, der bereits deutlich gewölbt ist. Zu dem tollen Schnappschuss schrieb sie: „Das größte Geschenk von allen ist die Familie.“ Mit Hashtags wie „Unser ganzer Stolz“ und „bald Dreifach-Mama“ unterstrich Sarafina, dass ihre Lieben für sie an erster Stelle stehen.

Sarafina Wollny: Fans freuen sich für den „Die Wollnys“-Star

Die Fans hinterließen zahlreiche begeisterte Kommentare unter dem Beitrag. „Ich freue mich so sehr für euch. So lange musstet ihr auf dieses Glück warten und jetzt habt ihr bald eure drei Wunder in den Armen. Es gibt einfach nichts schöneres, als die eigenen Kinder aufwachsen zu sehen und zu begleiten. Alles Gute weiterhin, ich find euch so toll“, schrieb eine Followerin.

Eine weitere kommentierte: „So ein schönes Foto von euch! Ich freue mich riesig für euch, dass ihr nun noch einmal beschenkt wurdet. Ich wünsche euch eine tolle Schwangerschaft und dass alles gut verläuft.“ Kürzlich hatte Sarafina ihren Fans bereits verraten, dass der errechnete Geburtstermin auf den 5. August fällt. Aufgrund ihrer vergangenen Steißbein-Operationen wird die „Die Wollnys“-Darstellerin ihr Baby per Kaiserschnitt zur Welt bringen.