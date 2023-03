Sarafina Wollny verrät den Geburtstermin

In einigen Monaten ist es schon so weit: Sarafina Wollny wird zum dritten Mal Mama. Auf Instagram enthüllt der „Die Wollnys“-Star nun Details zum Geburtstermin. © Instagram

Endlich gibt es ein neues Baby-Update von Sarafina Wollny (28)! Die Reality-TV-Darstellerin verkündete im Dezember, dass sie und ihr Ehemann Peter (30) wieder Eltern werden. Zusammen hat das Paar bereits die Zwillinge Casey (1) und Emory (1), die im Mai 2021 zur Welt kamen. Nun macht ein drittes Kind das Glück der Familie perfekt. Auf Instagram hält die Tochter von Silvia Wollny (58) ihre rund 598.000 Follower auf dem Laufenden über ihre zweite Schwangerschaft. Vor einer Woche teilte Sarafina einen süßen Schnappschuss, der sie zusammen mit ihrer Familie zeigte. Zum ersten Mal konnten die Fans dabei einen Blick auf ihren Babybauch erhaschen.

In ihrer Story verrät die künftige Dreifach-Mama nun, wann der errechnete Geburtstermin ansteht. Aktuell befindet sie sich in der 20. Schwangerschaftswoche. Die Entbindung ist für den 5. August angesetzt. „Wird aber früher sein, da es ein Kaiserschnitt wird“, fügte Sarafina hinzu.

Sarafina und Peter Wollny lassen sich vom Baby-Geschlecht überraschen

Ein neugieriger Fan wollte daraufhin wissen, wieso sich die Wollny-Tochter gegen eine natürliche Entbindung entschieden hat. „Ich hatte fünf Steißbein-Operationen und das Risiko ist zu groß, dass es reißen würde und danach wieder OPs anstehen“, erklärte sie. Die Gesundheit geht für Sarafina in diesem Fall verständlicherweise vor. „So gerne ich es auch auf normalem Wege machen möchte, werde ich kein Risiko eingehen, danach wieder monatelang eingeschränkt zu sein. Am Ende zählt, dass es dem Baby gut geht. Egal ob per Kaiserschnitt oder normal“, betonte sie.

Letzte Woche habe die „Die Wollnys“-Bekanntheit bereits die ersten Tritte in ihrem Bauch gespürt. Das Geschlecht ihres Babys wissen Sarafina und Peter aber noch nicht. „Wir lassen uns überraschen“, verriet die 28-Jährige. Allerdings hat sich das Paar bereits auf einen Mädchen- und Jungennamen geeinigt. Die Fans müssen jedoch noch ein bisschen Geduld haben, bevor Sarafina dieses Geheimnis enthüllt. „Die werden wir im Vorfeld nicht verraten“, kündigt sie an.