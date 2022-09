30 Kilo abgenommen: Sarafina Wollny nach radikalem Gewichtsverlust kaum wiederzuerkennen

Genau wie Sarafina präsentierten sich Loredana (18), Estefania (20) und Sylvana Wollny (30) in den letzten Monaten deutlich schlanker im Netz. © Instagram/sarafina_wollny

Ist das wirklich Sarafina Wollny? Auf aktuellen Fotos zeigt sich die Influencerin deutlich erschlankt. Das steckt hinter ihrer krassen Gewichtsreduktion.

Im Mai 2021 durfte Sarafina Wollny (27) ihre Zwillinge Emory und Casey auf der Welt begrüßen. Seitdem genießen sie und ihr Mann Peter (29) den Familienalltag mit ihren zwei kleinen Rackern, die sie ordentlich auf Trab halten. Doch auch in anderer Hinsicht hat sich seitdem viel bei der Reality-TV-Darstellerin getan: Sarafina hat ordentlich abgespeckt und wirkt auf aktuellen Fotos wie eine völlig andere Person. Selbst ihr Gesicht ist deutlich schmaler geworden und hat dementsprechend einen anderen Ausdruck.

Ihren Abnehmerfolg hat die Tochter von Silvia Wollny (57) auch ihren Schwestern zu verdanken, die die Extra-Kilos ebenfalls purzeln ließen. Genau wie Sarafina präsentierten sich Loredana (18), Estefania (20) und Sylvana Wollny (30) in den letzten Monaten deutlich schlanker im Netz.

Die Body-Transformation der TV-Stars ruft bei den Fans viel Bewunderung hervor. Bei einer Instagram-Fragerunde wollte ein User von Sarafina wissen: „Wie viel hast du abgenommen? Ich finde es toll, dass du das mit Loredana und so gemacht hast.“ Daraufhin gab die Zwillings-Mama preis, wie drastisch ihr Gewichtsverlust tatsächlich war. „30 Kilo habe ich abgenommen“, enthüllte sie. Kein Wunder, dass die Blondine kaum wiederzuerkennen ist! Eingefleischte Wollny-Fans müssen auf Fotos zweimal hinschauen, um Sarafina auszumachen.

Sarafina Wollny: Hauptsache wohlfühlen!

Einem bestimmten Körperideal jagt sie allerdings nicht hinterher. „Ich möchte mich gut fühlen, das ist alles“, betonte Sarafina in einem vergangenen Interview mit promiflash.de. Die Influencerin will also einfach gesund und fit sein, ohne sich wegen ihres Gesichts verrückt zu machen. Wohl auch ihren Twins zuliebe hat sie sich dazu entschlossen, gesünder zu leben. Eine Entscheidung, die man nur bewundern kann!

Tatsächlich könnte sich die Löwenmama gut vorstellen, weitere Kinder zu bekommen. „Sag niemals nie“, sagte sie kürzlich zu dem Thema auf Instagram. Derzeit würden Emory und Casey aber die volle Aufmerksamkeit ihrer Eltern beanspruchen. „Wir sind einfach unendlich dankbar, dass wir uns Mama und Papa nennen dürfen. Sechs lange Jahre haben wir gekämpft“, erklärte Sarafina.