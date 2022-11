Sarafina Wollny teilt magischen Mama-Moment: „So stolz”

Sarafinas Sohn lernt Laufen. © Instagram/Sarafina Wollny

TV-Star Sarafina Wollny ist sooo stolz! Die Zweifach-Mama teilt ein Instagram-Video, in dem ihr Zwillingssohn Emory seine ersten Schritte macht.

Diesen Moment wird Sarafina Wollny (27) wohl nie vergessen: Ihr Zwillingssohn Emory (1) hat seine ersten Schritte gemacht! Auf Instagram postete die TV-Bekanntheit ein Video, in dem die magische Szene zu sehen ist. „Sooo stolz, was ein wunderschöner Moment!“, schrieb die Zweifach-Mama daneben. In dem kurzen Clip hält sich Emory erst noch an einem Küchenstuhl fest, bevor er anfängt, eigenständig zu laufen.

Angefeuert wird er dabei von seinem Vater Peter Wollny (29). „Ja, komm mal zu Papa“, ruft er Emory zu und fängt ihn anschließend mit ausbreiteten Armen auf. Während der Einjährige anfangs noch etwas zögerlich ist, scheint er mit jedem Schritt selbstbewusster zu werden und läuft schließlich freudestrahlend zu seinem Papa. Eingefangen wurde dieser besondere Moment wohl von Sarafina, die in dem Video nicht zu sehen ist. Mit Hashtags wie „Familie“, „Liebe“ und „stolz“ machte sie deutlich, welch ein bedeutender Meilenstein es für das Paar ist, dass Emorys seine ersten Schritte gemacht hat.

Sarafina Wollny: Ihr süßes Video entzückt die Fangemeinde

Sein Zwillingsbruder ist Emory übrigens schon etwas voraus: Casey fing bereits vor rund einem Monat an, zu laufen. Damals verriet Sarafina auf Instagram, dass Emory „eher der Gemütliche“ von den Twins sei. Gleichzeitig betonte die Influencerin, dass sie und Peter das nicht weiter schlimm fänden. „Wir machen uns da überhaupt keinen Druck. Wir lassen den beiden die Zeit, die sie brauchen“, erklärte sie. Nun ist es endlich so weit und Emory kann zusammen mit seinem Zwillingsbruder um die Wette laufen.

Auch die Fans freuten sich mit dem Paar. „Dieser Moment bleibt immer unvergesslich. Da kann man nur unfassbar stolz und glücklich sein“, pflichtete Sarafina ein Follower bei. Ein weiterer schrieb mit einem Augenzwinkern: „Es ist so schön zu sehen, wie er sich freut über die ersten Schritte. Jetzt bloß aufpassen, sonst laufen die beiden euch noch davon!“ Da müssen Sarafina und Peter Wollny nun wohl extra vorsichtig sein…