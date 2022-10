Weil Baby Emory krank ist: Sarafina Wollny sagt Kooperationen ab

Teilen

Sarafina Wollny muss sich um ihr krankes Baby kümmern. © Instagram/Sarafina Wollny

Sarafina Wollny legt ihre Arbeit vorerst auf Eis. Die Gesundheit ihres Kindes hat für die Reality-Darstellerin selbstverständlich Priorität.

Ratheim – Viele arbeitende Mütter kennen das Problem: Ist der Nachwuchs krank, muss der Job sich hinten anstellen. Auch Sarafina Wollny (27) stemmt seit der Geburt ihres Babys gleichzeitig Kind und Karriere. Jetzt gab die Reality-Darstellerin bekannt, dass der kleine Emory unter Husten und Schnupfen leidet. Um sich ausreichend um ihren Kleinen kümmern zu können, cancelte Sarafina deshalb kurzerhand ihre derzeitigen Verpflichtungen.

In ihren Instagram-Storys teilte Sarafina Wollny ihrer Fangemeinde mit, dass der kleine Emory sich momentan wirklich nicht gut fühlt. Auf Fotos und Videos ist zu erkennen, dass das Baby eine Menge Kuscheleinheiten braucht, um schnellstmöglich wieder gesund zu werden. Deshalb entschloss sich die Tochter von Silvia Wollny (57) dazu, ihre zahlreichen Kooperationen vorerst auf Eis zu legen. Bei ihren Werbepartnerschaften setzt der „Die Wollnys“-Star auf Verständnis.

Sarafina Wollny will erst wieder für ihre Kooperationen tätig werden, wenn Emory gesund ist

„Hier bleibt es erstmal ruhig… kaum in Deutschland liegt Emory flach“, teilt Sarafina Wollny ihren Followern in einer Instagram-Story mit, „Blödes Fieber und Husten… er möchte nur kuscheln, die beste Medizin. Gerade ist er am schlafen, spielen möchte er die letzten zwei Tage gar nicht. Wirklich nur kuscheln, aber das kriegt er auch.“ Wie für alle Mitglieder des Wollny-Clans üblich, hat die Familie eben auch bei Sarafina absolute Priorität.

Deshalb müssen die Werbepartner der Influencerin jetzt auch erstmal auf entsprechenden Content verzichten. „Kooperationen der letzten Tage und für die nächsten Tage habe ich erstmal abgesagt. Sie werden dann nachgeholt“, erklärt Sarafina Wollny der Netzgemeinde ihren Entschluss. Sicherlich haben die Fans der jungen Mutter Verständnis für ihre Entscheidung dem kleinen Emory absoluten Vorrang zu geben. Immerhin finden sich unter den zahlreichen Followern der Mami-Bloggerin auch eine Menge junger Mütter und Väter. Sobald Emory wieder fit ist, kann dann wieder mit neuen Storys und Beiträgen gerechnet werden!